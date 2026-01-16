Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? (Hier abonnieren!) Wir suchen nach Ideen für alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr – ganz zu schweigen von „Blast From the Past“ und Streaming-Vorschlägen vom besonderen Gast dieser Woche: Tausend Schläge Star Malachi Kirby!

Die Tipps dieser Woche

Star Trek: Sternenflottenakademie (FERNSEHER)

Erstellt von: Gaia Violo

Gießen: Holly Hunter, Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins, Bella Shepard, Zoë Steiner, Robert Picardo, Tig Notaro, Oded Fehr, Gina Yashere

Streaming auf: Paramount+

Warum ja, ich Wille werde ein neues empfehlen Star Trek In dieser Show spielt Holly Hunter die Kanzlerin einer wiederbelebten Sternenflottenakademie für das 32. Jahrhundert, Paul Giamatti darf den Bösewicht spielen und der Rest der Besetzung besteht aus Comedy-Favoriten und sofort sympathischen jungen Leuten. Ich war sofort Tig Notaro ist besessen von Gina Yashere als halb klingonischer und halb Jem’Hadar-Erster Offizier Lura Thok und spielt einfach wunderbar in ihr Wanderung Rückkehr, und wer von uns kann dem Charme von Robert Picardo widerstehen?

Die Show könnte am besten beschrieben werden als Star Trek geht aufs College, und als Ergebnis gibt es hier ein wenig klassisches WB in der DNA. (Es ist auch technisch gesehen ein Entdeckung Spinoff, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie diese Show übersprungen haben, sich zumindest ein wenig über The Burn informieren sollten.) Aber der Kern Wanderung Werte wie Anstand und Abenteuer gedeihen und ich bin gespannt, wie sich die Show weiterentwickelt. Derzeit werden zwei Episoden gestreamt, und auch wenn die zweite nicht ganz so scharf ist wie die erste, stehen demnächst noch stärkere Folgen an. Außerdem bin ich besessen davon, wie Holly Hunter auf dem Kapitänsstuhl sitzt. Wirklich eine Ikone.

Auch für jeden Wanderung Fans, die Lust auf einen Rausch haben, werden auf Pluto TV in den nächsten zwei Wochen fünf Kanäle präsentieren, die vergangene Serien ins Rampenlicht rücken – darunter Die nächste Generation, DS9Und Voyager.

Das Leben von Chuck (Film)

Geleitet von: Mike Flanagan

Gießen: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay, Mark Hamill

Streaming auf: Hulu

Ihr alle, ich habe diesen Klappentext ungefähr viermal neu gestartet, weil ich herausgefunden habe, wie ich es erklären soll Das Leben von Chuck auf eine Weise, die alle Nuancen einfängt – ohne Spoiler! – ist verdammt hart. Ich habe so polarisierende Reaktionen von so vielen auf Mike Flanagans Stephen-King-Adaption gesehen, darunter Leute, die sie für transzendent halten, Leute, die einen Abschnitt mochten und die anderen nicht, und Leute, die dachten, es sei nur ein Durcheinander. Hier ist, was ich sagen kann: Die Geschichte wird in drei Teilen erzählt, und während ich den ersten Teil als kraftvoll, aber emotional niederschmetternd empfand, ließen mich der zweite und der dritte Teil letztlich… nun ja, immer noch emotional am Boden zerstört zurück, aber ich staunte über die Schönheit des Lebens. Sicherlich ein wilder Film, aber allein wegen Mark Hamills Leistung sehenswert. Vom Tanzen ganz zu schweigen.

Riot-Frauen (FERNSEHER)

Erstellt von: Sally Wainwright

Gießen: Rosalie Craig, Lorraine Ashbourne, Joanna Scanlan, Tamsin Greig, Amelia Bullmore

Streaming auf: Britbox

In dieser neuen britischen Dramedy spielt eine vielseitige Besetzung älterer Frauen eine Geschichte über die Suche nach einer Stimme durch Rock’n’Roll, während eine Gruppe von Freunden eine Amateur-Punkband gründet, die am Ende ihr ganzes Leben verändert. Die Besetzung hält für mich größtenteils neue und entzückende Überraschungen bereit, mit Ausnahme von Tamsin Greig Schwarze Bücher Und EpisodenSie sieht in ihrer Silberfuchs-Ära jetzt fantastisch aus und es gibt hier einige großartige musikalische Momente. Erstellt von Sally Wainwright (eine britische Dramalegende dank Shows wie Gentleman Jack Und Glückliches Tal), Riot-Frauen Der Ton ist dunkler, als ich erwartet hatte. Aber seine Charaktere haben durchaus Anlass zur Wut.

Der Riss (Film)

Geleitet von: Joe Carnahan

Gießen: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins, Kyle Chandler

Streaming auf: Netflix

Der Riss Es fühlt sich irgendwie wie ein gutes Gegengewicht zur vorherigen Empfehlung an, da es hier nur um Testosteron geht – um das nicht zu sagen Eine Schlacht nach der anderen Star Teyana Taylor zerreißt die Leinwand nicht auf ihre eigene nachahmliche Art, aber das Hauptverkaufsargument dieses neuen Krimi-Thrillers von Joe Carnahan ist die Gelegenheit, Matt Damon und Ben Affleck dabei zuzusehen, wie sie Waffen aufeinander richten. Okay, der Rest der Nebendarsteller ist auch großartig, von Kyle Chandler (Coach!) über Steven Yeun bis hin zu Catalina Sandino Moreno, und die Geschichte dreht sich um ein Team von Polizisten, die von einer beeindruckenden Menge gestohlenen Geldes in Versuchung geführt werden, was zu vielen großen Wendungen und Überraschungen führt. Außerdem gibt es eine sehr süßer Hund, der sehr gut Geld erschnüffeln kann. Ich liebe dich, Wilbur.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Schwarzes Dynamit (Film)

Geleitet von: Scott Sanders

Gießen: Michael Jai White, Salli Richardson, Arsenio Hall, Tommy Davidson, Nicole Ari Parker, Phil Morris, Tucker Smallwood, Mike Starr, Nicole Sullivan, Mykelti Williamson, Bokeem Woodbine, Cedric Yarbrough, Baron Vaughn

Streaming auf: Xumo (kostenlos mit Werbung)

Okay, das Wichtigste zuerst: Wenn Sie noch nie vom FAST-Streaming-Dienst Xumo gehört haben, sind Sie nicht allein. Im Moment bin ich jedoch einfach begeistert, dass hier Michael Jai Whites entzückender Blaxploitation-Parodiefilm zu sehen ist. White ahmte die Ästhetik der Low-Budget-Produktion der 70er-Jahre perfekt nach und war Hauptdarsteller und Co-Autor des Films, was ihm die Gelegenheit gab, seine Kampfkunstfähigkeiten sowie sein Talent für tote Komödie unter Beweis zu stellen. Es ist eine gute Zeit mit einer großartigen Besetzung, der auch eine Adult Swim-Animationsserie folgte, die jetzt gestreamt wird HBO Max.

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Malachi Kirby!

Wer sind Sie? Malachi Kirby ist ein fantastischer Schauspieler und Autor, der als neuer Kunta Kinte im Remake von 2016 einen großen Durchbruch feierte Wurzelnund hatte auch unvergessliche Auftritte in der Schwarzer Spiegel Folge „Men Against Fire“, die Doctor Who Folge „Hell Bent“ und die Kleine Axt Folge „Mangrove“. Derzeit spielt er die Hauptrolle in der Hulu-Originalserie Tausend Schläge (mit Stephen Graham in einer kleinen Show namens JugendSie haben vielleicht schon davon gehört) – Malachi spielt Hiskia Moskau, eine Figur, die auf der echten Boxlegende/Löwenbändiger basiert, und die zweite Staffel wird jetzt gestreamt!

Was empfehlen sie? Malachi erzählte mir letzte Woche in einem Interview, dass er sich kürzlich eine Menge Weihnachtsfilme angeschaut habe, als Recherche für ein Drehbuch, an dem er arbeite. (Als ich ihn fragte, ob er weniger bekannte Urlaubsfilme gesehen hätte, die einen Blick wert wären, lachte er und sagte: „Ich habe einige Dinge gesehen, die unter dem Radar waren, die aber unter dem Radar bleiben sollten.“

Er schlug dann die Apple TV+-Serie vor Unterricht in Chemiemit Brie Larson und Lewis Pullman. „Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht, ich habe mich darauf eingelassen“, sagte er und fügte hinzu: „Ich hatte (Larson) als Captain Marvel gesehen, aber es war auf jeden Fall wirklich großartig zu sehen, wie sie diese Figur darstellte.“

Vielen Dank an Malachi und viel Glück mit dem Weihnachtsskript! Tausend Schläge wird jetzt auf Hulu und Disney+ gestreamt.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Ein Mississippi (FERNSEHER)

Erstellt von: Tig Notaro, Diablo Cody

Gießen: Tig Notaro, Noah Harpster, John Rothman

Streaming auf: Prime Video

Ich habe Tig Notaro oben erwähnt, da sie ein wiederkehrendes Mitglied der Serie ist Sternenflottenakademieaber für diejenigen, die mehr als nur einen Vorgeschmack auf ihren trockenen Witz brauchen: Wussten Sie, dass sie einmal eine verdammte Zwei-Staffeln-Dramedy kreiert und in dieser mitgespielt hat? Basierend auf Notaros Leben bis zu diesem Zeitpunkt, Ein Mississippi ist eine fantastische Serie, die Humor nicht dem Pathos opfert – wenn Nicole Holofcener bei der Pilotfolge Regie führt, weiß man, dass es etwas Besonderes ist.

Wir werden nächste Woche mit weiteren Tipps zurück sein – bleiben Sie in der Zwischenzeit sicher da draußen, oder noch besser, bleiben Sie drinnen, wo es auf jeden Fall sicher ist und es so viel Film und Fernsehen zu sehen gibt. Wir aktualisieren diesen Beitrag jeden Freitagmorgen mit den besten Neuigkeiten und abonnieren Sie auch unbedingt den Newsletter!

