Die langjährige Präsidentin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, tritt nach 14 Jahren an der Spitze zurück Star Wars Franchise. Ihr Ruhestand tritt diese Woche in Kraft.

Entsprechend Der Hollywood-ReporterDer derzeitige EVP und Chief Creative Officer Dave Filoni wurde zum Präsidenten befördert und wird nun die kreative Ausrichtung des Unternehmens überwachen. Der Geschäftsbetrieb wird von Lynwen Brennan geleitet, die zuvor Präsidentin und General Managerin von Lucasfilm Business war und zur Co-Präsidentin ernannt wurde.

Unter der Leitung von Lucas war Filoni die logische Wahl für diese Rolle. Nach der Regie des Animationsfilms Star Wars: Die Klonkriege und als Showrunner der Begleitserie fungierte er in jüngerer Zeit als ausführender Produzent von Shows wie Der Mandalorianer Und Ahsoka.

Kennedy übernahm die Entwicklung und Produktion von Star Wars als sie 2012 zu Lucasfilm kam, zunächst als Co-Vorsitzende neben dem Franchise-Erfinder George Lucas. Nur wenige Monate später wurde sie alleinige Leiterin des Unternehmens, nachdem Disney es für 4 Milliarden US-Dollar übernommen hatte und Lucas ausstieg.

Diese Änderung wurde schon lange erwartet; Im Februar 2025 wurde berichtet, dass sie vorhabe, zum Jahresende zurückzutreten. Kennedy ist jedoch noch nicht ganz fertig mit dem Unternehmen, da sie weiterhin als Produzentin für die nächsten beiden Lucasfilm-Filme tätig sein wird. Der Mandalorianer und Grogu Und Star Wars: Starfighter.

In einem „Exit-Interview“ mit Deadline gab Kennedy Updates zu einigen seit langem geplanten Projekten: Die Morgendämmerung der Jediein eigenständiger Film aus der Feder von James Mangold und Beau Willimon, ist ein unglaubliches Drehbuch, aber „es sprengt definitiv alle Maßstäbe und liegt auf Eis.“ Taika Waititis eigener langjähriger Beitrag zum Star Wars „Universum“, fügte sie hinzu, „hat ein Drehbuch, das ich für urkomisch und großartig halte. Es ist nicht nur meine Entscheidung, vor allem, wenn ich einen Fuß vor der Tür habe.“

Sie bestätigte auch, dass Donald Glover sein Drehbuch für einen eingereicht hat Lando Film, äußerte sich jedoch nicht zu seinem Status. Ihr Update zu Simon Kinbergs geplanter Filmtrilogie lautet: „Er arbeitet gerade. Er hat etwas geschrieben, das wir im August gelesen haben, und es war sehr gut, aber nicht da. Wir haben die Geschichte ziemlich auf den Kopf gestellt und dann viel Zeit mit der Behandlung verbracht, die er buchstäblich vor etwa vier Wochen abgeschlossen hat. Und es ist eine sehr detaillierte Behandlung, etwa 70 Seiten. Und so wird erwartet, dass er uns im März etwas gibt.“

Der vielleicht bemerkenswerteste Kommentar, den Kennedy gegenüber Deadline machte, war die Art und Weise, wie sie sich darauf bezog Die Jagd nach Ben Soloein Projekt, dessen Existenz erst im vergangenen Herbst bekannt wurde, nachdem Adam Driver und Steven Soderbergh bekannt gaben, dass die Entwicklung eingestellt wurde. Ähnlich wie Ben Solo selbst lassen ihre Worte es so klingen, als gäbe es eine Chance auf eine Wiederbelebung: „Steve Soderbergh und Adam Driver haben ein Drehbuch von Scott Burns eingereicht. Es war einfach großartig. Alles ist möglich, wenn jemand bereit ist, ein Risiko einzugehen.“

Sie fügte jedoch hinzu, dass es sich um ein „auf Eis gelegtes“ Projekt handele, ähnlich wie das Mangold/Willimon-Drehbuch. „Ich denke, die von Taika und Donald sind noch einigermaßen lebendig“, fügte sie hinzu. „Es wird wirklich Sache des neuen Teams sein, das herauszufinden.“