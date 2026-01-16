Jahrzehntelang hat Johnny Knoxville zur Unterhaltung aller außer ihm brutale körperliche Züchtigungen ertragen Esel Star hat nun sein Limit erreicht. Im Interview mit dem Podcast Bücher, die mein Leben verändert habenKnoxville sagte das für die kommenden Esel 5„Ich kann nichts tun, wo ich eine weitere Gehirnerschütterung bekommen könnte … (ich bin) weit über meiner Grenze für Gehirnerschütterungen.“

Gehirnerschütterungen sind nicht die einzigen Verletzungen, die Knoxville seitdem erlitten hat Esel begann im Jahr 2000 als MTV-Serie – bei weitem nicht. Allerdings ist die Zahl so hoch, dass er eine Pause braucht, insbesondere nachdem er sich während der Dreharbeiten eine schwere Hirnverletzung zugezogen hat Esel für immer. An allen anderen Stellen seines Körpers ist er jedoch bereit, Schaden zu nehmen: „Alles andere ist mir egal. Ich kann einfach nicht mehr am Kopf getroffen werden.“

Er merkte auch an, dass „viele andere das können“ und fügte hinzu, dass die Dreharbeiten zu diesen Filmen „die reinste Hölle für die Besetzung, aber für mich eine Menge Spaß“ seien. Es gibt keine bestätigten Details darüber, wer aus der Vergangenheit war Esel Abgüsse könnten zurückkehren Esel 5abgesehen von der Nachricht, dass der ehemalige Stammspieler Bam Margera in Form von Archivmaterial anwesend sein wird.

Verwandtes Video

Esel 5 startet am 26. Juni 2026 in den Kinos.