Das Ausmaß, in dem HBO bevorsteht Harry Potter Ob die TV-Show den vorherigen Filmversionen direkt ähneln wird, ist derzeit nicht bekannt. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Adaptionen wird jedoch die Musik sein: Hans Zimmer und Kara Talve sowie Anže Rozman vom Komponistenkollektiv Bleeding Fingers werden eine neue Partitur für die Serie erstellen.

Das ist eine große Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Originalmusik für die Filme von John Williams (dem wohl berühmtesten Filmkomponisten aller Zeiten) komponiert wurde und seine Themen zu einem unauslöschlichen Teil der Identität des Franchises geworden sind. Zimmer sagte in einer Erklärung: „Das musikalische Erbe von Harry Potter ist ein Berührungspunkt für Komponisten auf der ganzen Welt und wir fühlen uns geehrt, einem so bemerkenswerten Team bei einem Projekt dieser Größenordnung beizutreten. Die Verantwortung nehmen ich, Kara Talve und Anže Rozman nicht auf die leichte Schulter. Magie ist überall um uns herum, oft nur unerreichbar, aber wie in der Welt von Harry Potter muss man einfach danach suchen. Mit dieser Partitur hoffen wir, dem Publikum ein Stück näher an die Musik heranzuführen und gleichzeitig das zu würdigen, was zuvor da war.“

Jede Staffel der Harry Potter Die TV-Adaption wird einen der Romane von JK Rowling adaptieren, wobei Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton als junges Hauptdarstellertrio der Serie besetzt sind und John Lithgow die Rolle des Professor Dumbledore übernimmt. Die Show soll 2027 auf HBO und HBO Max Premiere haben, bleibt jedoch aufgrund Rowlings stolzer transphober Ansichten unter den Fans umstritten.

