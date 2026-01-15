Das Inkcarceration Music & Tattoo Festival hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben, das neben Dutzenden weiteren Acts neben den Headlinern Disturbed, Limp Bizkit und Bad Omens auch Bands wie Gojira, Papa Roach und A Day to Remember umfasst.

Das jährliche Fest findet erneut im Ohio State Reformatory in Mansfield, Ohio, statt, wo der Film gedreht wurde Die Shawshank-Erlösung wurde gefilmt. Dieses Jahr findet die dreitägige Extravaganz von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, statt.

Derzeit sind an diesem Standort Drei- und Einzeltageskarten sowie VIP-Pässe erhältlich.

Disturbed steht ganz oben auf der Freitagsaufstellung, zu der auch Papa Roach, Cypress Hill, Hollywood Undead, Starset, Tech N9ne, Jinjer, Memphis May Fire und mehr gehören.

Auf dem Samstagskonzert stehen Headliner Bad Omens, aber auch Gojira, The Used, Sleeping with Sirens, Poppy, Machine Head, Hatebreed, Lacuna Coil, Sleep Theory und andere.

Limp Bizkit wird das Fest am Sonntag abschließen, bei dem auch Sets von A Day to Remember, Motionless in White, Ice Nine Kills, Lorna Shore, Fit for a King und mehr zu sehen sein werden.

Ice Nine Kills-Sänger Spencer Charnas erklärte in einer Pressemitteilung: „Tim Robbins sagt: Die Shawshank-Erlösung„Beschäftige dich mit dem Leben oder beschäftige dich mit dem Sterben“, und wir freuen uns, unsere Lieder über Leben und Sterben zu teilen, wenn INK auf INKcarceration einsteigt.“

Zusätzlich zu den Musikdarbietungen bietet das Fest mehr als 100 Tätowierer und bietet Führungen zu berühmten Künstlern an Shawshank-Erlösung Gefängnis.

Die letztjährige Ausgabe von Inkcarceration lockte während des dreitägigen Festivals 90.000 Fans an und stellte damit einen neuen Rekord für die langjährige Veranstaltung auf. Das vollständige Line-up für 2026 finden Sie im Poster unten.