Der berühmte Komponist Hans Zimmer kritisierte die Organisatoren der Golden Globes, weil sie den Gewinner der Kategorie „Originalmusik“ während der Fernsehübertragung nicht gezeigt hatten.

Zimmer, der für nominiert wurde F1: Der FilmEr teilte seine Gedanken mit Vielfaltund fügte hinzu, dass es „eine Schande ist, diese Menschen – meine Freunde – nicht zu ehren, die so hart daran arbeiten, eine Stimme zu werden.“ Der diesjährige Preis ging an Ludwig Göransson für SünderZimmer wurde bereits 17 Mal nominiert und gewann 2001 für Gladiatorerneut 2004 für Der König der Löwen (eine Soundtrack-Neuveröffentlichung) und zuletzt im Jahr 2022 für Düne.

Für Zimmer entwertet die Nichtanerkennung dieser Kategorie die sehr realen und weitgehend unsichtbaren Opfer dieser Künstler.

„Als Person, die schon immer Filme macht, gibt jeder, der an einem Film arbeitet, sein Bestes, schläft nicht, es gibt keine Wochenenden“, sagte Zimmer. Er fuhr fort: „Manchmal fragen sich meine Kinder, wer ich bin – ich komme ins Haus und sie rufen die Polizei.“

„Ich denke, die Arbeit sollte immer gewürdigt werden. Dieses Jahr ist ein fantastisches Jahr für Komponisten – ignorieren Sie sie nicht, es gibt keinen Film ohne sie“, fügte Zimmer hinzu.

Natürlich erkannte Zimmer, dass diese vermeintliche Brüskierung zumindest einen Vorteil hat: „Es bedeutet, dass ich keine verrückte Rede halten und die Menschheit, wie wir sie kennen, nicht in Verlegenheit bringen muss.“

Einerseits werden die Übertragungen von Preisverleihungen wie ein Marinekriegsschiff und ein Clownauto abgehalten, so dass Sie mit allerlei Dummheiten und Fehlern rechnen müssen. Allerdings sind die Golden Globes der Beginn der Preisverleihungssaison für Fernsehen und Film, Sie können also verstehen, warum Zimmer so verärgert sein könnte. Und zwar nicht, um euch allen den Alufolienhut aufzuzwingen, sondern mit Hollywood deutlich eine Vorliebe haben für Eine Schlacht nach der anderen Und Marty Supremees ist lästig, dass a Sünder-bezogener Sieg wurde brüskiert.

Dennoch, Zimmer und F1 könnte eine Chance auf Gold bei der Preisverleihung haben, wenn am Donnerstag, dem 22. Januar, die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden. Genießen Sie in der Zwischenzeit etwas von Zimmer’s F1 Soundtrack unten.