Rolling Loud hat das Line-up für die Ausgabe 2026 in Orlando enthüllt, mit Playboi Carti, YoungBoy Never Broke Again und Don Toliver als Headliner.

Das einzige US-Festival des Hip-Hop-Festivals im Jahr 2026 findet vom 8. bis 10. Mai im Camping World Stadium in Orlando, Florida, statt. Ebenfalls im Line-up vertreten sind EsDeeKid, Fakemink, Chief Keef, Destroy Lonely, Sexyy Red, Nettspend,

Tickets für Rolling Loud sind ab sofort erhältlich. 3-Tages-GA-Pässe beginnen bei 249 $ (Pauschalpreis) oder mit einer Anzahlung von 9,99 $ bei einem Layaway-Plan. Rolling Loud bietet außerdem eine GA+-Stufe für 349 $, eine VIP-Stufe für 599 $ und eine VIP+-Stufe für 799 $ an. Weitere Informationen zu Pässen und Preisen finden Sie auf der offiziellen Website von Rolling Loud. Tickets erhalten Sie hier.

