Es fühlt sich an, als ob Anderson .Paak musikalisch alles kann – jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, ob das auch auf die Filme zutrifft. Der Künstler/Filmemacher bereitet sich auf die Veröffentlichung seines Regiedebüts vor K-Pops!das vor seiner Kinopremiere im Februar einen neuen Trailer veröffentlicht hat.

Laut der offiziellen Inhaltsangabe des Films: „K-Pops! Es geht um einen heruntergekommenen Musiker, der versucht, seine Karriere wiederzubeleben, indem er sich der Hausband einer K-Pop-Wettbewerbsshow in Seoul anschließt, nur um dann herauszufinden, dass sein längst verschollener Sohn einer der Kandidaten ist, die darum wetteifern, der nächste Superstar der Welt zu werden.“ .Paak war neben Jee Young Han, Jonnie „Dumbfounded“ Park, Soul Rasheed, Cathy Shim, Kevin Woo, Will Jay, Emi Kim, Riley Lai Nelet, Eddie Park und Yvette Nicole Brown auch Co-Autor und Hauptdarsteller des Films.

K-Pops! wurde ursprünglich als Sonderpräsentation auf dem Toronto International Film Festival 2024 uraufgeführt und hat bei Rotten Tomatoes derzeit eine Bewertung von 88 %, was ihn von Kritikern als „frisch“ einstuft. Schauen Sie sich den Trailer und das Poster unten an – der Film wird ab dem 27. Februar exklusiv in den AMC-Kinos veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie in .Paaks neuester Zusammenarbeit mit Disclosure, der Dance-Single „NO CAP“.

