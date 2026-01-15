Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Tausend Schläge Die Serie kehrt düsterer, angeschlagener und nach innen gerichteter als zuvor in die zweite Staffel zurück, und als Steven Knight und Malachi Kirby sich mit Kyle Meredith zusammensetzten, war klar, dass der Wandel beabsichtigt war. Die Disney+-Serie, die in der brutalen Unterwelt des London der 1880er-Jahre spielt, knüpft an die Charaktere an, die ihrer Tapferkeit beraubt sind und darum kämpfen, die Folgen der ersten Staffel zu überleben. Knight, vor allem als Schöpfer von „Peaky Blinders“ bekannt, vertritt stark die Vorstellung, dass sich die Geschichte nicht reibungslos entfaltet, während Kirbys Hiskia Moskau – lose inspiriert von realen Figuren – genug Treffer einstecken musste, um die Art und Weise, wie er sich durch die Welt bewegt, grundlegend zu verändern. Gemeinsam enthüllten der Autor und der Star den Ehrgeiz, die Körperlichkeit und die moralischen Konsequenzen, die die neue Staffel antreiben. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Eines der prägenden Elemente der Show ist das riesige, vollständig aufgebaute Londoner Set aus den 1880er Jahren, das Knight als transformativ für alle Beteiligten beschreibt. „Es ist in einer alten Brauerei an der Themse gebaut und erinnert im Grunde an das London der 1880er Jahre“, sagt er und erklärt, dass Schauspieler durch Gassen, Kneipen und Schlafzimmer schlendern könnten, ohne jemals die Welt zu verlassen. Für Kirby beseitigt dieses Eintauchen die üblichen Leistungsbarrieren. „Es fühlte sich an, als würde ich vor Ort drehen“, bemerkt er. „Die Details, die in jedem einzelnen Stein steckten … Ich musste nicht so tun, als wäre etwas da, das nicht da war. Ich glaube nicht, dass ich wirklich einen Greenscreen gesehen habe.“

Diese gelebte Realität wirkt sich direkt auf Hezekiahs emotionalen Zusammenbruch in Staffel 2 aus, eine Veränderung, die Kirby eher akzeptierte als ablehnte. „Er hat ein paar Schläge zu viel einstecken müssen“, sagt Kirby und beschreibt einen Charakter, der von Rache getrieben ist, aber dennoch einen Rest Hoffnung in sich trägt. Knight stellt die Dunkelheit eher als unvermeidlich als als zynisch dar und weist darauf hin, dass der echte Hiskia Moskau sich selbst nicht aufgegeben hat, selbst als das Leben seine Träume in eine andere Richtung lenkte. „Bei allem, was ich schreibe, versuche ich optimistisch zu sein, was der menschliche Geist erreichen kann“, erklärt Knight. „Das Leben passiert, London passiert – aber man hört nicht auf.“ Es ist die Spannung zwischen Brutalität und Glauben, die bestehen bleibt Tausend Schläge davon ab, nur ein weiterer historischer Plackerei zu werden.

