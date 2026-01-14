Das Rock Fest in Cadott, Wisconsin, hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben. Bei der mehrtägigen Extravaganz treten die Headliner Gojira, Limp Bizkit und The Offspring auf, außerdem stehen Dutzende weitere Acts auf dem Programm.

Das Rock Fest findet von Donnerstag, 16. Juli, bis Samstag, 18. Juli, statt, mit einem „Bonus Bash“ für Frühankömmlinge am Mittwochabend, 15. Juli. Tickets sind über die Website des Festivals oder über StubHub erhältlich, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 120 % garantiert ist.

Gojira führt die Donnerstagsvorstellung an, auf der auch I Prevail, Machine Head, Hatebreed, Set It Off, Magnolia Park, Lacuna Coil und mehr zu sehen sind.

Das Line-up am Freitag wird von Limp Bizkit angeführt und umfasst Sets von Body Count, Insane Clown Posse, Static-X, Des Rocs, Miss May I, Bones UK und anderen Acts.

The Offspring wird die Feierlichkeiten am Sonntag abschließen, im Anschluss an Auftritte von Halestorm, The Pretty Reckless, Hollywood Undead, Badflower, Story of the Year und mehr.

Beim „Bonus Bash“ am Mittwoch werden Candlebox, Buckcherry, Dying Wish und andere auftreten.

Das vollständige Line-up des Rock Fest 2026 finden Sie im Poster unten.

