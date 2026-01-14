Im Jahr 2023 hat der Filmemacher Morgan Neville (von der hervorragenden Anthony Bourdain-Retrospektive) Roadrunner) angekündigt Mann auf der Fluchtein Dokumentarfilm über Paul McCartneys Leben nach den Beatles. Jetzt, fast genau zwei Jahre später, steht für das Dokument endlich ein Fälligkeitstermin fest.

Weltweites Streaming ab 27. Februar über Amazon Prime, Mann auf der Flucht wird laut der ursprünglichen Pressemitteilung auf „beispiellosen Zugriff auf ein noch nie dagewesenes Archiv der Heimvideos und Fotos von Paul und Linda sowie auf neue Interviews“ zurückgreifen. Genauer gesagt wird sich der Film hauptsächlich auf diese wilde, aber magische Zeit konzentrieren, von der Trennung der Beatles im Jahr 1970 bis zum Aufstieg der Wings zu Ruhm Mitte der 1970er Jahre.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung des Films sagte Neville, er versuche, eine Geschichte aus McCartneys Leben zu erzählen, die oft völlig unterschätzt schien.

„Als lebenslanger Besessener von allem, was mit McCartney zu tun hat, hatte ich immer das Gefühl, dass die 1970er Jahre der am wenigsten untersuchte Teil seiner Geschichte waren“, sagte Neville in einer Erklärung. „Ich freue mich sehr über die Chance, diesen entscheidenden Moment im Leben und Werk eines großen Künstlers zu erkunden und neu zu bewerten.“

In einer Pressemitteilung heißt es weiter, dass McCartney in der Dokumentation „emotionalen, künstlerischen und persönlichen Herausforderungen gegenübersteht, während er ein neues Jahrzehnt der Musik definiert“. Am Ende, Mann auf der Flucht Letztendlich „fängt es eine wahrhaft transformative Ära ein – eine Ära, die von Neuerfindung, familiärer Einheit und künstlerischer Risikobereitschaft geprägt ist.“

Zusätzlich zum Veröffentlichungsdatum wurde auch der Trailer des Films veröffentlicht. Die Verwendung von Archivmaterial ist nicht nur großartig, um Nostalgie zu schüren, sondern bietet auch einen neuartigen und intimen Blick auf den „süßen Beatle“ in einer persönlich turbulenten, aber kreativ bedeutsamen Zeit in seinem Leben. Das Aussehen, die Atmosphäre und der Ton der Dokumentation wirken an manchen Stellen vielleicht etwas verspielter und skurriler, aber sie wirft auch ernsthafte Fragen zur Schnittstelle von Familie und Kunst auf und zeigt, dass wahre Genies nie genug davon haben, ihrer jeweiligen Muse nachzujagen. Außerdem ist eines völlig klar: Der McCartney der 70er Jahre war ein echtes Traumschiff.

Der Film wurde von McCartneys MPL und Polygram Entertainment (der Film- und Fernsehabteilung der Universal Music Group) produziert. Mann auf der Flucht erstreckt sich über 115 Minuten und ist mit R bewertet.

