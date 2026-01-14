Die HBO-Dramaserie Euphorie wird nun im April für die dritte Staffel zurückkehren, mit einem Trailer, der dies beweist – etwas, das früher fast für unmöglich gehalten wurde, wenn man bedenkt, dass die Darsteller Zendaya, Jacob Elordi und Sydney Sweeney seit dem Ende der zweiten Staffel im Jahr 2022 zu echten Filmstars geworden sind.

Das verrät der neue Trailer Fremde Dingevon uns wird nicht erwartet, dass wir glauben, dass diese Mittzwanziger noch auf der High School sind – Rue und die Bande stellen stattdessen fest, dass das junge Erwachsenenalter seine Vor- und Nachteile hat, abhängig von Ihrem Wohlstand und Ihrer geistigen Stabilität. Laut der offiziellen Beschreibung von HBO wird sich Staffel 3 auf „eine Gruppe von Freunden aus Kindertagen, die mit der Tugend des Glaubens, der Möglichkeit der Erlösung und dem Problem des Bösen ringen“ konzentrieren. Dabei scheint es darum zu gehen, dass Martha Kelly ihren inneren Badass umarmt, was ziemlich cool klingt.

Zur restlichen regulären Besetzung der Serie gehören Hunter Schafer, Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje und Toby Wallace. Zu den Gaststars der dritten Staffel zählen Colman Domingo, Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Eli Roth und Natasha Lyonne

EuphorieTrotz eines verwirrenden Finales der zweiten Staffel erhielt die Serie 25 Emmy-Nominierungen und neun Siege für die ersten beiden Staffeln, darunter zwei Siege als Hauptdarstellerin in einem Drama für Zendaya. Die Serie startet am 12. April auf HBO und HBO Max.