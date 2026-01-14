Das Neueste Game of Thrones Spinoff sagt einem gleich zu Beginn, dass es kein weiteres sein wird Haus des Drachen. HBOs Ein Ritter der Sieben Königreiche beginnt mit einem Knappen namens Dunk (Peter Claffey), der vor einem Scheideweg steht: Der Ritter, dem er gedient hat, ist gestorben, und jetzt hat er drei Pferde, eine Rüstung und niemanden, der ihm sagt, was er tun soll. Da es ihm an Geld mangelt, beschließt er, dass die Teilnahme an einem Turnier vielleicht die richtige Antwort ist … Eine Idee, die sofort Chaos in seinen Eingeweiden anrichtet.

Der Beginn mit einem Kacke-Witz ist eine urkomische Art, eine Serie zu beginnen, die sich vom Ton bis zu den 30 bis 40 Minuten langen Episoden deutlich von den vorangegangenen Adaptionen unterscheidet: intim statt episch, viel unbeschwerter in der Natur. Es ist immer noch so Game of ThronesDaher sind menschliche Körper immer noch weich und neigen dazu, auf brutale Weise getötet zu werden. Aber im Kern handelt es sich um eine Geschichte über die Art von Menschen, über die die Maester in diesem Universum nicht schreiben; Normale Männer und Frauen konzentrierten sich weniger darauf, wer das Sagen hatte, als vielmehr auf ihre nächste Mahlzeit.

Was die Zeitpläne betrifft, Ein Ritter der Sieben Königreiche findet 77 Jahre später statt Haus des DrachenDie Kämpfe um die Nachfolge und 89 Jahre zuvor Game of Thronesist eine totale Kriegsführung. Die Ära ist relativ friedlich, aber das macht das Überleben nicht einfacher – daher plant Dunk, an einem Turnier teilzunehmen. Auf dem Weg zu seinem Schicksal trifft Dunk jedoch auf einen kleinen Jungen namens Egg (Dexter Sol Ansell), der sich freiwillig als Dunks Knappe meldet – weitgehend gegen Dunks Willen. Das Fernsehen liebt jedoch seltsame Paarpaarungen, und so konzentriert sich die erste Staffel auf die aufkeimende Allianz zwischen den beiden Jungs.

Ein Ritter der Sieben Königreiche wurde vom Autor George RR Martin mitgestaltet, der die ursprünglichen Novellen geschrieben hat, auf denen die Serie basiert. Beachten Sie dort das Wort „Novellen“, um sicherzustellen, dass die erste Staffel keine zu dichte Erzählung aufweist und sich auf Dunks erfolglose Bemühungen konzentriert, sich als wahrer Ritter zu etablieren. Infolgedessen scheint die Erzählung über diese sechs Episoden etwas spärlich verteilt zu sein, selbst mit einem Rückblick gegen Ende der Staffel, um die Dinge aufzulockern (ein aktueller TV-Trend, der… GeierKathryn VanArendonk hat argumentiert, dass man aufhören muss.

Das Fehlen einer Handlung könnte jedoch als Feature und nicht als Fehler angesehen werden, da es Martin und Co-Schöpfer Ira Parker ermöglicht, sich auf die Irrungen und Wirrungen der Hauptcharaktere zu konzentrieren. Die ursprünglichen Geschichten waren bekannt als Geschichten von Dunk und Eggwas darauf hinweist, wie viel von der Erzählung auf den Schultern dieser unwahrscheinlichen Paarung ruht; Glücklicherweise besteht zwischen Claffey und Ansell eine unmittelbare brüderliche Chemie, wobei Dunks oft süße Art ein schönes Gegengewicht zu Eggs Frühreife darstellt.

In produktionstechnischer Hinsicht wurden alle Anstrengungen unternommen, um mit dem Vorhergehenden mithalten zu können Game of Thrones Serie in Bezug auf Optik und Haptik; Die Regisseure Owen Harris und Sarah Adina Smith sparen nicht an dem Dreck und Dreck, der in die Stiefel dieser Charaktere sickert. Das Ergebnis weckt Erinnerungen an den bezaubernden Film von 2001 Eine Rittergeschichtewobei die größten Anspielungen auf die Originalserie die bekannten Nachnamen und die Erinnerung an Drachen an den Ecken des Rahmens sind.

Die meisten anderen Ritter und Soldaten, denen Dunk und Egg begegnen, kommen alleine leider nicht besonders gut zur Geltung, aber einen großen Eindruck hinterlässt Daniel Ings als Ser Lyonel Baratheon, der gerne feiert und tanzt und ansonsten dem Ruf von Baratheon gerecht wird, eine gute Zeit zu haben – und sich gleichzeitig als treuer Freund erweist, wenn der Moment kommt. Weibliche Charaktere bleiben größtenteils an der Seitenlinie (oder genauer gesagt in den Bordellen), aber Tanzyn Crawford (Kleine schöne Dinge) sticht als Puppenspieler hervor, in den Dunk verliebt ist.

Als Showrunner arbeitete Ira Parker zuvor unter anderem an HBO-Serien Haus des Drachen Und Der Sympathisantaber vorher Das Er arbeitete auch an zwei Staffeln der FX-Dramedy Bessere Dinge. Diese geerdete, drollige Atmosphäre schimmert hier meistens zwischen den Kampfszenen durch – man hört nur den Klassiker Game of Thrones Das Thema wird im Verlauf dieser sechs Episoden zweimal thematisiert, und das erste Mal dient es als Vorbereitung für einen Witz. Ein Ritter der Sieben Königreiche fühlt sich entschlossen an, sich von früheren Westeros-Geschichten zu unterscheiden. Und das ist fantastisch.

Ein Ritter der Sieben Königreiche Premiere am Sonntag, 18. Januar auf HBO und HBO Max. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.