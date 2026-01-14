Laut NBC News wurde Kiefer Sutherland am frühen Montagmorgen in Hollywood verhaftet, nachdem er angeblich seinen Mitfahrfahrer angegriffen hatte.

Der Emmy-prämierte Star von 24 wurde gegen 00:15 Uhr in Hollywood nahe der Kreuzung Sunset Boulevard und Fairfax Avenue festgenommen.

„Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige, der später als Kiefer Sutherland identifiziert wurde, in ein Mitfahrfahrzeug stieg, den Fahrer (das Opfer) körperlich angriff und dem Opfer kriminelle Drohungen aussprach“, sagte LAPD-Beamter Kevin Terzes. Berichten zufolge erlitt das Opfer keine ernsthaften Verletzungen und benötigte keine medizinische Behandlung.

Sutherland, 59, wurde nach 4:00 Uhr morgens ins Gefängnis gesteckt und erhielt eine Kaution von 50.000 US-Dollar. Einige Stunden später entließ er die Haftstrafe und soll am 2. Februar wegen nicht näher bezeichneter Straftaten vor Gericht erscheinen.

