Wenn Sie herausgefunden hätten, dass es bedeuten könnte, mit Ralph Fiennes high zu werden und Duran Duran zu hören, ein Zombie zu werden, wären Sie darüber so verärgert? Das ist nur einer der Gedanken, die uns inspiriert haben 28 Jahre später: Der Knochentempelder vierte Teil der Horror-Reihe, die 2002 von Danny Boyle und Alex Garland ins Leben gerufen wurde 28 Tage später. Der neue Film gibt Regisseurin Nia DaCosta die Möglichkeit, dieser direkten Fortsetzung ihren eigenen Stempel aufzudrücken 28 Jahre späterund sie wiederum liefert einen charakterorientierten Blick auf das Leben nach dem Ende der Welt, reich an beunruhigenden, aber oft tiefgreifenden Momenten.

Wie der Titel schon sagt, ist es (noch) 28 Jahre her, dass das Vereinigte Königreich zu einer vom Rest der Welt verlassenen Quarantänezone wurde, mit wenigen Überlebenden und scheinbar weniger Vernünftigen. Dennoch fühlt es sich irgendwie nicht so düster an. Das Marketing für den vorherigen Film (einer der besten des Jahres 2025) stützte sich stark auf unheimliche Bilder wie furchterregende Knochentürme und einen orangefarbenen Fiennes, der aus den Fugen schien. Als man den Film jedoch sah, verlieh ihm die Wahrheit hinter diesen Bildern eine unerwartete Schönheit: Diese Knochen waren eigentlich als Beinhaus gedacht, als Denkmal für diejenigen, die dem Rage-Virus zum Opfer gefallen waren, und Fiennes‘ Figur war ein freundlicher Arzt, der in schlimmen Zeiten sein Bestes gab.

In Der KnochentempelDr. Ian Kelson kümmert sich weiterhin um sein Denkmal, während er sich mit einem handkurbelbetriebenen Plattenspieler vergnügt. Zu seiner Plattensammlung gehören nicht nur die bereits erwähnte Duran Duran, sondern auch Radiohead und Iron Maiden. Allerdings stößt er auch auf ein neues Hobby: die Bekanntschaft mit „Samson“ (Chi Lewis-Parry), dem infizierten Alpha aus dem vorherigen Film, der einen, ähm, großen Eindruck hinterlassen hat. Ian entdeckt, dass seine Knockout-Medikamente eine (vorübergehende) beruhigende Wirkung auf Samson haben – und eröffnet damit eine Welt voller Möglichkeiten für die bahnbrechende Darstellung der Untoten im Franchise.

Verwandtes Video

In der Zwischenzeit, am Ende des vorherigen Films, war der junge Spike (Alfie Williams) von einer Bande Überlebender unter der Führung des Jimmy Savile verehrenden „Sir Lord Jimmy Crystal“ (Jack O’Connell) gefangen genommen worden; Der Knochentempel beginnt damit, dass Spike fast gegen seinen Willen in die Bande aufgenommen wird und dadurch in einen unmöglichen Konflikt zwischen seinem eigenen Überleben und dem Richtigen geraten gerät. Diese dualen Erzählungen laufen schließlich zusammen und werden mit kurzen Zombie-Action-Ausbrüchen verflochten, um das Publikum auf Trab zu halten. Doch das Massaker an den Untoten ist nichts im Vergleich zu den Schrecken der Jimmies, deren Interpretation von „Wohltätigkeit“ einige anschauliche Darstellungen von Häutungen beinhaltet.

Der Knochentempel zieht noch einmal ab 28 Tage später Trick, am Ende der Welt Momente der Gnade zu finden, mit genügend schönen Momenten, um die grotesken Momente auszugleichen. Für diejenigen, die es gefunden haben 28 Jahre später Obwohl DaCosta in der Umsetzung etwas überfordert ist, schafft sie es gut, Boyles Regieentscheidungen zu wiederholen, auch wenn sie die Ecken und Kanten glättet und selbst einige charakteristische Bewegungen macht. Sie hat keine Angst davor, eine Kamera auf einen der Infizierten zu montieren, während dieser tobt, aber sie geht bei diesen Bewegungen sparsam vor und lässt stattdessen die Darbietungen und das Produktionsdesign ablenkungsfrei zur Geltung kommen. Anstelle von Young Fathers wurde Oscar-Gewinnerin Hildur Guðnadóttir (Folge Komponist des Jahres 2022) kümmert sich um die Musik und verstärkt die lautesten und leisesten Momente des Films gleichermaßen.

Der junge Alfie Williams wurde schließlich zum Stealth-Star von 28 Jahre später mit einem engagierten und einfühlsamen Auftritt. Allerdings ist seine Rolle in diesem Film eher eine Nebenrolle; Der wahre Hauptdarsteller ist hier am Ende Fiennes, der in seinen zahlreichen Soloszenen nie Mühe hat, die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln. Erin Kellyman (ein bekanntes Gesicht aus so umfangreichen Projekten wie Eleonore die Große Und Der Falke und der Wintersoldat) geht auch aus dem Jimmie-Kult als anständige Seele und Verbündeter für Spike hervor. Und Jack O’Connell ist seinem strategischen Durcheinander nie weniger verpflichtet; Sein Wahnsinn hat durchaus Methode und die Intelligenz, die hinter seinen Augen schimmert, macht ihn zu einem wirklich furchteinflößenden Bösewicht.

Der größte Fehler von Der Knochentempel Möglicherweise ist es nicht nur eine Fortsetzung, sondern der zweite Teil einer Trilogie. Aufgrund der Art und Weise, wie die Erzählung vom ersten Film zu diesem übergeht und am Ende noch ein oder zwei Handlungsstränge gelöst werden müssen, funktioniert es nicht vollständig als eigenständiger Film. Es gibt jedoch viele Reize – darunter eine Szene auf dem Höhepunkt des Films, die in einem Kino voller Kritiker zu einer regelrechten Applauspause führte.

Basierend auf positiven Reaktionen von Anfang an Knochentempel Vorführungen, Sony macht mit einem dritten Teil weiter, der die Rückkehr von Cillian Murphy beinhalten wird, und DaCosta leistet hervorragende Arbeit bei der Vorbereitung für den Filmemacher, der den nächsten Film drehen könnte. Deadline berichtet, dass „es hoffnungsvoll ist“, dass Boyle zurückkehren würde. Sollte er jedoch nicht zur Verfügung stehen, ist DaCosta mehr als fähig, das zu tun, worin sich dieses Franchise auszeichnet: die Menschheit in ihrer schlimmsten Form – und in ihrer besten Form – widerzuspiegeln.

28 Jahre später: Der Knochentempel kommt am Freitag, 16. Januar, in die Kinos. Schauen Sie sich den Trailer unten an.