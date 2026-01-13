BottleRock Napa Valley hat sein Line-up für 2026 enthüllt, mit Foo Fighters, Backstreet Boys, Lorde und LCD Soundsystem an der Spitze.
Das Musik-, Wein-, Craft-Bier- und kulinarische Festival findet vom 22. bis 24. Mai auf der Napa Valley Expo statt und wird außerdem Teddy Swims, Sombr, Lil Wayne, Zedd, Rilo Kiley, Ludacris, Papa Roach, Mt. Joy, Busta Rhymes, BigXthaPlug, Jon Bellion, Chaka Khan, Joan Jett and the Blackhearts, Bush, Tash Sultana, Kool & The Gang, Flipturn und Del Water präsentieren Gap, Tom Morello, Natasha Bedingfield, Matt Maeson, Cut Copy, Better Than Ezra, Men at Work, The Beths, Nilüfer Yanya, Paris Jackson, Good Neighbors, Hannah Cohen und viele mehr.
Tickets für BottleRock Napa Valley 2026 werden am Mittwoch, 14. Januar, um 10:00 Uhr PST über Ticketmaster verkauft. 3-Tages-Allgemeineintrittskarten, einschließlich aller Gebühren und Versandkosten, kosten 475 US-Dollar. Für 3-Tages-GA-Pässe ist ein Layaway-Plan zum Preis von 100 US-Dollar Anzahlung erhältlich. Ticket- und Hotelpakete sind auf der offiziellen Website von BottleRock erhältlich, solange der Vorrat reicht.
