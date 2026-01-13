Der Hype um Avengers: Weltuntergang fängt an, sich real anzufühlen. Nach ein paar nostalgischen Teasern, in denen Steve Rogers (Chris Evans) und Thor (Chris Hemsworth) als Väter hervorgehoben wurden, enthüllte Marvel einen Teaser, der die Rückkehr der X-Men zeigt. Jetzt wurde eine vierte (und möglicherweise letzte?) Vorschau veröffentlicht, in der sich Black Panther und die Wakandans mit den Fantastic Four treffen.

Zu Beginn sehen wir eine Aufnahme einer Wüste, in der Letitia Wrights Shuri/Black Panther von hinten läuft. Im Off sagt sie: „Ich habe jeden verloren, der mir wichtig ist. Der König hat seine Pflicht, unser Volk auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Ich habe meine.“

Während sie spricht, werden uns Namor (Tenoch Huerta) und seine Talokanil-Krieger gezeigt. Ihre Anwesenheit im Sand ist ein klarer Hinweis darauf, dass mit dem Unterwasserreich etwas nicht stimmt. M’Baku (Winston Duke) und etwas Dora Milaje treten neben Shuri auf, ihre gesamte Rüstung scheint durch Talokan-Technologie verbessert worden zu sein. M’Baku streckt seine Hand aus und stellt sich jemandem als König von Wakanda vor – The Thing (Ebon Moss-Bachrach), aus der letztjährigen Serie Die Fantastischen Vier: Erste Schritte.

„Ben, Yancy Street zwischen Broome und Grand“, sagt The Thing. Als Shuri und M’Baku mit ihrem Schiff abreisen, salutiert Black Panther mit dem legendären „Wakanda Forever“-Gruß.

Der Teaser bietet endlich den Reiz des Franchise-Crossovers, der das gemacht hat Rächer Filme wie Kinoereignisse; Hoffentlich kann der Film selbst einen zufriedenstellenden Höhepunkt dessen zusammenbasteln, was ein sehr wackeliger Aufbau der Multiversum-Saga des Marvel Cinematic Universe war.

Die Veröffentlichung ist für den 18. Dezember 2026 geplant. Avengers: Weltuntergang sieht die Rückkehr von Unendlichkeitskrieg Und Endspiel Regisseure Joe und Anthony Russo. Zur riesigen bestätigten Besetzung gehören die X-Men Patrick Stewart (Professor Die Avengers-Stars Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky/Winter Soldier) und Danny Ramirez (Falcon); Florence Pugh (Yelena Belova) von Thunderbolts, David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), Wyatt Russel (US-Agent) und Lewis Pullman (Bob/Sentry); Moss-Bacrachs FF-Teamkollegen Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman) und Joseph Quinn (Human Torch); und die lang erwartete Rückkehr von Simu Liu (Shang-Chi).

Möglicherweise werden auch Dutzende weiterer Charaktere aus dem gesamten MCU (angeblich darunter Ryan Reynolds‘ „Deadpool“) auftauchen Weltuntergang und seine Fortsetzung Avengers: Secret Warserscheint am 17. Dezember 2027.