LEGO hat kürzlich seine brandneue Pokémon-Kollektion angekündigt und den Smart Brick mit neuen vorgestellt Star Wars Sets verspüren Erwachsene den süßen Ruf der Nostalgie nach winzigen Backsteingebäuden. Nun, die gute Nachricht ist, dass es derzeit bei Amazon jede Menge unglaubliche Popkultur-LEGO-Sets zu Preisen von bis zu 30 % unter dem Einzelhandelspreis gibt.

Wir haben die Rabatte durchstöbert, um die 10 besten Sets zu finden, die derzeit im Angebot sind, darunter tolle Modelle aus der LEGO-Welt von Star WarsMarvel, Disney, Herr der Ringeund sogar Düne! Schauen Sie sie sich an:

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars Grogu mit schwebendem Kinderwagen: Direkt von Der MandalorianerMit diesem 1.048-teiligen Bausatz können Sie Baby Yoda selbst in seinem legendären Hover-Kinderwagen bauen. Grogu ist beweglich und wird mit einer Drohne zum Halten, einer Ausstellungstafel und sogar einer Grogu-Minifigur mit einem eigenen von LEGO gebauten Kinderwagen geliefert. Jetzt verfügbar für 19 % Rabatt für nur 81,49 $ .

Direkt von Der MandalorianerMit diesem 1.048-teiligen Bausatz können Sie Baby Yoda selbst in seinem legendären Hover-Kinderwagen bauen. Grogu ist beweglich und wird mit einer Drohne zum Halten, einer Ausstellungstafel und sogar einer Grogu-Minifigur mit einem eigenen von LEGO gebauten Kinderwagen geliefert. Jetzt verfügbar für . LEGO Star Wars Millennium Falcon A New Hope 25th Anniversary Edition: Mit 921 Teilen ist dieses Millennium Falcon-Modell nicht annähernd so groß wie das Modell der Ultimate Collector Series, aber diese mittelgroße Version mit dem Namensschild zum 25-jährigen Jubiläum ist immer noch eine großartige Ausstellung für jeden Star Wars-Fan. Preislich 20 % Rabatt für 67,99 $ .

Mit 921 Teilen ist dieses Millennium Falcon-Modell nicht annähernd so groß wie das Modell der Ultimate Collector Series, aber diese mittelgroße Version mit dem Namensschild zum 25-jährigen Jubiläum ist immer noch eine großartige Ausstellung für jeden Star Wars-Fan. Preislich . LEGO Star Wars Der Dunkle Falke: Auf der Suche nach einem größeren Falcon? Der 1.579-teilige Dark Falcon bildet das Aussehen des Raumschiffs aus dem Original nach Baue die Galaxie neu auf Disney+-Special und enthält „düstere“ Versionen klassischer Charaktere wie Darth Jar Jar, Kopfgeldjäger C-3PO, Darth Dev, Darth Rey, Beach Luke und Jedi Vader. Holen Sie es sich 16 % Rabatt bei 152 $.

LEGO Marvel

LEGO Marvel Iron Spider-Man-Büste: Dieses 379-teilige, 6,5 Zoll hohe Set ist ein tolles Geschenk für Marvel-Fans oder einfach nur für diejenigen, die die LEGO Busts-Kollektionen lieben. Es zeigt den Iron Spider-Man-Anzug (und enthält eine ähnliche Minifigur), der im Jahr 2011 berühmt wurde Avengers: Infinity War. Niedergeschlagen 20 % Rabatt auf nur 47,95 $.

Dieses 379-teilige, 6,5 Zoll hohe Set ist ein tolles Geschenk für Marvel-Fans oder einfach nur für diejenigen, die die LEGO Busts-Kollektionen lieben. Es zeigt den Iron Spider-Man-Anzug (und enthält eine ähnliche Minifigur), der im Jahr 2011 berühmt wurde Avengers: Infinity War. Niedergeschlagen LEGO Marvel Iron Man MK4 Büste: Und warum nicht die Büste des Kerls holen, der gebaut auch der Iron Spider-Anzug! Diese ausstellbare Iron Man-Büste stellt den MK4-Anzug dar und enthält eine nach ihm entworfene Minifigur Iron Man 3 sehen. Preislich ähnlich wie bei der vorherigen Marvel-Büste 47,95 $, 20 % Rabatt.

Und warum nicht die Büste des Kerls holen, der gebaut auch der Iron Spider-Anzug! Diese ausstellbare Iron Man-Büste stellt den MK4-Anzug dar und enthält eine nach ihm entworfene Minifigur Iron Man 3 sehen. Preislich ähnlich wie bei der vorherigen Marvel-Büste LEGO Marvel The Avengers Quinjet: Stellen Sie Szenen aus der beliebten Infinity Saga mit dem Quinjet der Avengers nach, einem 795-teiligen Set, das Minifiguren von Black Widow, Thor, Iron Man, Captain America und Loki enthält. Derzeit 11 % Rabatt bei 88,75 $.

LEGO Herr der Ringe & Düne:

LEGO Icons Der Herr der Ringe: Balrog Book Nook: Die Book Nook-Serie von LEGO ist eine ihrer neuesten, und das hier Herr der Ringe Ausgabe mit Gandalfs Epos „YOU SHALL NOT PASS!“ Konfrontation mit dem Balrog ist eine spannende Ausstellung, die Sie direkt in Ihr Bücherregal schieben oder aufklappen können, um die beeindruckende Flügelspannweite zu sehen. Das 1.201-teilige Set ist 14 % Rabatt auf nur 111,64 $.

Die Book Nook-Serie von LEGO ist eine ihrer neuesten, und das hier Herr der Ringe Ausgabe mit Gandalfs Epos „YOU SHALL NOT PASS!“ Konfrontation mit dem Balrog ist eine spannende Ausstellung, die Sie direkt in Ihr Bücherregal schieben oder aufklappen können, um die beeindruckende Flügelspannweite zu sehen. Das 1.201-teilige Set ist LEGO Icons Dune Atreides Königlicher Ornithopter: Entworfen nach dem Vorbild des Schiffs aus dem Blockbuster-Hit DüneDieses Atreides Royal Ornithopter-Set ist das einzige offizielle LEGO-Set aus der Franchise, das bisher veröffentlicht wurde – was bedeutet, dass es der einzige Ort ist, an dem man Minifiguren von Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho und Baron Harkonnen erhalten kann. Es ist derzeit 19 % Rabatt und Preis von 133,75 $.

LEGO Disney/Pixar:

LEGO Disney und Pixar „Up“ House: Für ein LEGO-Set, das wirklich zu Herzen geht, ist diese 598-teilige Nachbildung des Hauses von Hoch – einschließlich Luftballons, die aus dem Schornstein steigen – enthält Carl Fredricksen und Russell LEGO-Minifiguren sowie eine speziell entworfene Tierfigur „Dug the Dog“. Es ist ein Muss für Pixar-Fans, vor allem mit 37 % Rabatt auf nur 37,99 $ .

Für ein LEGO-Set, das wirklich zu Herzen geht, ist diese 598-teilige Nachbildung des Hauses von Hoch – einschließlich Luftballons, die aus dem Schornstein steigen – enthält Carl Fredricksen und Russell LEGO-Minifiguren sowie eine speziell entworfene Tierfigur „Dug the Dog“. Es ist ein Muss für Pixar-Fans, vor allem mit . LEGO Ideas Disney Pixar Luxo Jr.: Möchten Sie Pixar als Ganzes feiern? Dann probieren Sie das von LEGO Ideas-Fans entworfene Luxo Jr.-Modell aus, das aus 613 Steinen die ikonische Hüpflampe und den Ball aus dem Pixar-Logo nachbildet. Sie können die Lampe sogar auf der Kugel platzieren! Es ist 10 % Rabatt, Preis: 62,93 $.

