Bei den Golden Globes 2026 überreichte Wanda Sykes den Preis für die beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen und röstete dabei die Nominierten. Sie ging besonders hart gegen einen Kandidaten vor, der nicht anwesend war: Ricky Gervais.

„Ricky Gervais, ich liebe dich … dafür, dass du nicht hier bist“, sagte Sykes. „Wenn Sie gewinnen, darf ich die Auszeichnung in Ihrem Namen entgegennehmen und Sie werden Gott und der Trans-Community danken.“

Nun, Gervais gewann tatsächlich die Kategorie für sein Comedy-Special Mortalitätund Sykes hielt ihr Versprechen. Nachdem sie scherzhaft gefragt hatte, ob sie Teyana Taylors Rede von früher am Abend ausleihen könne, dankte sie sowohl Gott als auch der Trans-Community, als sie Gervais‘ Preis für den abwesenden Komiker entgegennahm.

Sehen Sie sich unten die Präsentation von Wanda Sykes an und bleiben Sie hier über alle Golden Globe-Gewinner 2026 auf dem Laufenden.