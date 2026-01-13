Paul Mescal befindet sich mitten in einer vielversprechenden Preisverleihungskampagne für seinen neuesten Film, Chloé Zhaos herzzerreißender Film Hamnetder gerade bei den Golden Globes 2026 den Preis für den besten Dramafilm gewonnen hat. Aufgrund seiner Rolle als Paul McCartney in Sam Mendes‘ Quartett der Beatles-Biopics, die 2028 erscheinen sollen, ist seine Ausfallzeit jedoch äußerst knapp. Im Gespräch mit Vielfalt um Die Beatles – ein Kino-Event mit vier FilmenMescal zögerte, viel darüber zu sagen, einer der Fab Four zu werden, und sagte: „Ich möchte mich nicht auf die Beatles-Sache einlassen, nicht aus schüchternem Grund, sondern weil ich denke, dass die Welt hoffentlich davon profitieren wird, wenn sie so wenig wie möglich darüber weiß.“

Abgesehen von der Hoffnung, dass Menschen die Geschichte der Beatles genießen können, ohne etwas über die Beatles zu wissen (eine schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, wie viele es sind). Beatles Obwohl es Dokumentarfilme gibt), bestätigte Mescal, dass die Produktion noch läuft: „Wir sind noch eine Weile von der Fertigstellung entfernt. Das ist mein Job für das ganze Jahr 2026.“

Mescal erzählte es auch Vielfalt dass er und seine Co-Stars Harris Dickinson, Joseph Quinn und Barry Keoghan „uns selbst kneifen“ über ein seiner Meinung nach „völlig einzigartiges“ Unterfangen, und fügt hinzu: „Auf persönlicher Ebene bin ich so begeistert, an etwas in dieser Größenordnung zu arbeiten, aber auch in der Leistung mit Sam und großartigen Autoren verwurzelt.“ Zur Besetzung der Biopics gehören außerdem Saoirse Ronan, James Norton, Mia McKenna-Bruce, Anna Sawai, Aimee Lou Wood, Harry Lloyd, David Morrissey, Leanne Best, Bobby Schofield, Daniel Hoffmann-Gill, Arthur Darvill und Adam Pally.

Mescal ist derzeit auch an Richard Linklaters Adaption des Musicals beteiligt Fröhlich rollen wir dahinder über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten mit den Co-Stars Ben Platt und Beanie Feldstein gedreht wird. „Die Regisseure, mit denen ich dieses Jahr zusammenarbeiten werde – Sam Mendes und Richard Linklater –, ich bin glücklich. Zumindest werde ich in den nächsten 20 Jahren an einer Sache arbeiten“, sagte Mescal. Unterdessen sollen die Beatles-Biopics im April 2028 in die Kinos kommen.