In einem neuen New York Times Profil: Schauspieler Kit Harington hat verraten, wie er sich über die negative kritische Reaktion auf die letzte Staffel der HBO-Dramaserie „Mad“ gefühlt hat. „Das hat mich wirklich verärgert“, sagte der Game of Thrones Alaun erzählte dem Schriftsteller Miles Ellingham. „Tut mir leid, genau so geht es mir.“

Staffel 8 von Game of ThronesUnter der Leitung der Showrunner David Benioff und DB Weiss erntete die Art und Weise, wie sie die wichtigsten Handlungsstränge der Serie abschloss, viel Kritik. Dazu gehörte auch ein unbeholfener Versuch, die Hauptfigur Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in einen Despoten zu verwandeln, der schließlich von Haringtons Jon Snow getötet wurde. In den letzten sechs Episoden der Serie forderten die Fans eine komplette Wiederholung der letzten Staffel – etwas, das Harington als „ein Maß an Idiotie, das nur durch soziale Medien entstehen kann“ beschrieb.

Zuvor hatte Harington dies bekannt gegeben, als die letzte Staffel von Game of Thrones wurde ausgestrahlt, er wurde in der Reha behandelt. Das Serienfinale der Fantasy-Serie zählt tatsächlich zu den schlechtesten im Fernsehen, obwohl HBO-Chef Casey Bloys die Idee einer Neuverfilmung der letzten Staffel ablehnte und 2019 sagte: „Die Petition zeigt viel Enthusiasmus und Leidenschaft für die Show, aber wir haben nicht ernsthaft darüber nachgedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Sender das tun würde.“

Verwandtes Video

Harington spielt jetzt die Hauptrolle in dem HBO-Drama Industriedie am Sonntag, dem 11. Januar, mit ihrer vierten Staffel zurückkehrte (jetzt auf HBO Max streamen). Weitere Informationen finden Sie hier, warum die geplante Ausgründung von Jon Snow im Jahr 2024 auf Eis gelegt wurde.