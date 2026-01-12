Das Line-up für die Rock the Country-Festivaltournee 2026 wurde bekannt gegeben, wobei Kid Rock, Creed, Jelly Roll und Blake Shelton zu den Headlinern gehören, die an verschiedenen Terminen auf der Tour durch acht Städte auftreten.

Das Festival macht zweitägige Stopps in Bellville, Texas (1.-2. Mai); Bloomingdale, Georgia (29.-30. Mai); Sioux Falls, South Dakota (27.-28. Juni); Ashland, Kentucky (10.-11. Juli 2026); Anderson, South Carolina (25.–26. Juli); Hastings, Michigan (8.–9. August); Ocala, Florida (28.–29. August); und Hamburg, NY (11.–12. September).

Der Ticketverkauf beginnt diesen Freitag, den 16. Januar, um 10 Uhr ET über Ticketmaster, während Fans auch über StubHub nach Tickets suchen können, wo ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 120 % garantiert ist.

Jede Stadt hat ihr eigenes einzigartiges Line-up, wobei Kid Rock in mehreren Städten Co-Headliner ist und Jelly Roll an einigen Stationen auftritt. Creed wird nur in South Carolina auftreten, mit Shinedown als Co-Headliner.

Weitere Acts, die an verschiedenen Stationen auftreten, sind Jason Aldean, Brooks & Dunn, Miranda Lambert, Hank Williams Jr., Riley Green, Lynyrd Skynyrd, Ludacris, Nelly, Aaron Lewis und viele mehr.

„So einfach ist das. Rock the Country ist nicht nur ein Musikfestival; es ist eine Bewegung“, erklärte Kid Rock. „Im Jahr 2026, wenn Amerika seinen 250. Jahrestag feiert, ist dies ein Ort für hart arbeitende, gottesfürchtige Patrioten, die sich gemeinsam versammeln und Freiheit, Musik und die Party des Jahres feiern.“

Schauen Sie auf der offiziellen Rock the Country-Website nach, um das spezifische Programm für jede Stadt zu sehen. Sehen Sie sich alle teilnehmenden Künstler im folgenden Poster an, gefolgt von der Reiseroute.

Rock the Country Tour 2026 (Besetzungen variieren je nach Stadt):

05/01-02 – Bellville, TX @ Austin County Fairgrounds

29.–30.05. – Bloomingdale, GA @ Ottawa Farms

27.-28.06. – Sioux Falls, SD @ WH Lyon Fairgrounds

07/10-11 – Ashland, KY @ Boyd County Fairgrounds

25.–26.07. – Anderson, SC @ Anderson Sports & Ent Center

08/08-09 – Hastings, MI im Barry Expo Center

28.–29.08. – Ocala, FL im Florida Horse Park

09/11-12 – Hamburg, NY @ Erie County Fairgrounds