LEGO hat seine erste Sammlung von Pokémon-Sets vorgestellt, nachdem es sich letztes Jahr die Lizenz gesichert hatte. Die erste Kapsel enthält drei Builds: Pikachu, Evoli und das riesige Drei-Charakter-Set mit Glurak, Blastoise und Venusaur.

Alle drei Sets erscheinen am 27. Februar, Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Evoli (587 Teile) kostet im Einzelhandel 59,99 US-Dollar, Pikachu (2.050) 199,99 US-Dollar und der Entwicklungsbausatz der Kanto-Region (6.838) kostet satte 649,99 US-Dollar. Ein Mini-Poké-Center wird ab dem Veröffentlichungstag auch als LEGO Insider-Belohnung (2.500 Punkte) verfügbar sein, während Vorbestellungen des Sets Charizard, Blastoise und Venusaur ein Geschenk der Kanto-Region-Abzeichen-Sammlung beim Kauf beinhalten.

Im Vorfeld des Veröffentlichungstages veranstalten LEGO und die Pokémon Company eine virtuelle Schnitzeljagd, bei der LEGO Insider-Fans auf den sozialen Kanälen und Websites der Unternehmen versteckte Pokémon „fangen“ können, um Codes zu enthüllen, die den Zutritt zur Verlosung ermöglichen. Zusätzlich zu allen Sets und Treuepunkten beinhaltet der Hauptpreis den Eintritt zum PokémonXP-Fan-Event und zur Pokémon-Weltmeisterschaft 2026.

Sehen Sie sich unten das Nostalgie-Köder-Enthüllungsvideo zu LEGO Pokémon an, bei dem wir unser Publikum vollkommen kennen. LEGO hat kürzlich auch seine neue Smart Brick-Technologie vorgestellt, die erstmals vorgestellt wird Star WarsThemensets.