Eine Reihe von Hollywoodstars äußerten sich bei den Golden Globe Awards 2026 gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde, indem sie Anstecknadeln an ihren Outfits auf dem roten Teppich trugen.

Die Pins mit der Aufschrift „ICE OUT“ und „BE GOOD“ waren Teil einer von der ACLU unterstützten Kampagne, die darauf abzielte, Renee Nicole Good zu ehren, die Frau, die Anfang dieser Woche in Minneapolis von einem ICE-Beamten erschossen wurde, und Keith Porter, einen Mann aus Los Angeles, der am Silvesterabend von einem ICE-Agenten außerhalb des Dienstes erschossen wurde.

Jean Smart, Mark Ruffalo, Natasha Lyonne, Tessa Thompson, Wanda Sykes und Bella Ramsey gehörten zu den Golden Globes-Teilnehmern, die eine Anstecknadel trugen.

Die #BeGood-Kampagne wurde von einer Gruppe von Fachleuten der Unterhaltungsbranche mit Unterstützung von Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance und Working Families Power organisiert. „Im vergangenen Jahr hat die Trump-Regierung die Macht des Bundes ausgeweitet, um Gemeinschaften zu bestrafen und einzuschüchtern, oft indem sie Einwanderer zu Sündenböcken gemacht und das Heimatschutzministerium als Speerspitze benutzt hat“, heißt es in einer Erklärung, in der die Initiative detailliert beschrieben wird. „ICE macht unsere Gemeinden nicht sicherer. Sie bringen Chaos auf unsere Straßen, und Familien, Einwanderer und US-Bürger gleichermaßen, zahlen den Preis.“

