„Golden“ aus dem erfolgreichen Netflix-Film KPop-Dämonenjägergewann bei den Golden Globes 2026 den Preis für den besten Originalsong (Spielfilm), und der Sänger und Songwriter des Titels, EJAE, nahm die Auszeichnung entgegen, indem er eine ergreifende Botschaft über Beharrlichkeit überbrachte.

„Als kleines Mädchen habe ich zehn Jahre lang unermüdlich daran gearbeitet, einen Traum zu erfüllen: ein K-Pop-Idol zu werden. Und ich wurde abgelehnt und war enttäuscht, dass meine Stimme nicht gut genug war“, sagte EJAE mit der Auszeichnung in der Hand. „Also habe ich mich auf Lieder und Musik gestützt, um durchzukommen – und jetzt bin ich hier als Sängerin und Songwriterin.“

„Diese Auszeichnung geht an Menschen, deren Türen verschlossen bleiben“, sagte sie zum Abschluss ihrer Rede. „Ich kann getrost sagen, dass Ablehnung eine Umleitung ist, also geben Sie niemals auf. Es ist nie zu spät, so zu glänzen, wie Sie es sind.“

Dann schauen Sie sich unsere Titelgeschichte noch einmal an KPop-Dämonenjäger Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans.