Die Golden Globes 2026 werden offenbaren, wie die diesjährige Preisverleihungssaison verläuft, ganz nach dem Geschmack der großen Oscar-Anwärter Eine Schlacht nach der anderen, Sünder, Frankenstein, HamnetUnd Marty Supreme wetteifern um die höchsten Auszeichnungen, über die internationale Journalisten abgestimmt haben. Die Zeremonie feiert auch das Beste aus dem Fernsehen, mit Shows wie Der Pitt, Der Diplomat, Pluribus, Abfindung, Der BärUnd Das Studio für ihre letzten Saisons nominiert.

Es wird ein langer Abend für das Publikum im Beverly Hilton, denn die Moderatoren werden am Sonntagabend 28 Auszeichnungen verleihen, darunter kürzlich geschaffene Kategorien wie „Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen“, „Bester Podcast“ und „Bester Film- und Kassenerfolg“. Zu den Konkurrenten für die letztgenannte Kategorie gehören: Avatar: Feuer und Asche, KPop-Dämonenjäger (FolgePopkultur-Event des Jahres 2025), Waffen, Böse: Für immerUnd Zootopia 2.

Im Rennen um die beste Regie Folge Der Filmemacher des Jahres Guillermo del Toro tritt gegen Paul Thomas Anderson an SünderRyan Coogler für SünderJafar Panahi für Es war nur ein UnfallJoachim Trier für Sentimentaler Wertund Chloé Zhao für Hamnet.

In der Kategorie „Originallieder“ KPop-Dämonenjäger„Golden“ wird starke Konkurrenz durch Miley Cyrus‘ Originalsong bekommen Avatar: Feuer und Aschezwei Originallieder von Böse: Für immerRaphael Saadiq und Ludwig Göranssons Zusammenarbeit für die Sünder Soundtrack und Nick Caves Hommage an den Film Zugträume (mit dem Titel „Train Dreams“). Zu den Komponisten, die für die Anerkennung ihrer Originalmusik anstehen, gehören unter anderem Göransson, Alexandre Desplat, Jonny Greenwood, Max Richter, Hans Zimmer und der relativ neue Kangding Ray für seine EDM-geladene Arbeit über Spaniens internationalen Spielfilmkandidaten Sirat.

Die Golden Globe Awards, zum zweiten Mal moderiert von Nikki Glaser (Folge„Comedian of the Year 2024“) beginnt am Sonntag, 11. Januar, um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT, wird auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. Unten finden Sie die vollständige Liste der diesjährigen Nominierten, die im Laufe des Abends live mit den Gewinnern aktualisiert wird.

Bester Film – Drama

Frankenstein

Hamnet

Es war nur ein Unfall

Der Geheimagent

Sentimentaler Wert

Sünder

Bester Film – Musical oder Komödie

Blauer Mond

Bugonia

Marty Supreme

Keine andere Wahl

Nouvelle Vague

Eine Schlacht nach der anderen

Bester Film – Animation

Arco

Dämonentöter: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop-Dämonenjäger

Die kleine Amélie oder die Figur des Regens

Zootopia 2

Film- und Kassenleistung

Avatar: Feuer und Asche

F1

Kpop-Dämonenjäger

Mission: Impossible – Die letzte Abrechnung

Sünder

Waffen

Böse: Für immer

Zootopia 2

Bester Film – nicht-englische Sprache

Es war nur ein Unfall – Frankreich

Keine andere Wahl – Südkorea

Der Geheimagent — Brasilien

Sentimentaler Wert — Norwegen

Sirat — Spanien

Die Stimme von Hind Rajab — Tunesien

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Stirb, meine Liebe

Renate Reinsve, Sentimentaler Wert

Julia Roberts Nach der Jagd

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Tut mir leid, Baby

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm – Drama

Joel Edgerton, Zugträume

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson Die Zertrümmerungsmaschine

Michael B. Jordan, Sünder

Wagner Moura, Der Geheimagent

Jeremy Allen White, Springsteen: Befreie mich aus dem Nichts

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Musical oder Komödie

Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten

Cynthia Erivo, Böse: Für immer

Kate Hudson, Lied Sung Blue

Chase Infiniti, Eine Schlacht nach der anderen

Amanda Seyfried, Das Testament von Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm – Musical oder Komödie

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo Dicaprio, Eine Schlacht nach der anderen

Ethan Hawke, Blauer Mond

Lee Byung-Hun, Keine andere Wahl

Jesse Plemons, Bugonia

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem beliebigen Film

Emily Blunt, Die Zertrümmerungsmaschine

Elle Fanning, Sentimentaler Wert

Ariana Grande, Böse: Für immer

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert

Amy Madigan, Waffen

Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle in einem beliebigen Film

Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Sentimentaler Wert

Bester Regisseur – Spielfilm

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen

Ryan Coogler, Sünder

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Es war nur ein Unfall

Joachim Trier, Sentimentaler Wert

Chloé Zhao, Hamnet

Bestes Drehbuch – Spielfilm

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen

Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Sünder

Jafar Panahi, Es war nur ein Unfall

Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet

Beste Originalmusik – Spielfilm

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, Sünder

Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen

Kangding Ray, Sirat

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1

Bester Originalsong – Kinofilm

„Träume wie eins“ – Avatar: Feuer und Asche (Musik und Texte von Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen)

„Golden“ – KPop-Dämonenjäger (Musik von Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun; Texte von Kim Eun-Jae, Ejae, Mark Sonnenblick)

„Ich habe dich angelogen“ – Sünder (Musik und Text von Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

„No Place Like Home“ – Böse: Für immer (Musik und Text von Stephen Schwartz)

„Das Mädchen in der Blase“ – Böse: Für immer (Musik und Text von Stephen Schwartz)

„Zugträume“ – Zugträume (Musik von Nick Cave, Bryce Dessner; Texte von Nick Cave

Beste Fernsehserie – Drama

Der Diplomat

Der Pitt

Pluribus

Abfindung

Langsame Pferde

Der Weiße Lotus

Beste Fernsehserie – Musical oder Komödie

Abbott-Grundschule

Der Bär

Hacks

Niemand will das

Nur Morde im Gebäude

Das Studio

Beste limitierte Fernsehserie, Anthologieserie oder bester Fernsehfilm

Jugend

Alles ihre Schuld

Das Biest in mir

Schwarzer Spiegel

Sterben für Sex

Die Freundin

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie – Drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Abfindung

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, Der Letzte von uns

Keri Russell, Der Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Drama

Sterling K. Brown, Paradies

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Langsame Pferde

Mark Ruffalo, Aufgabe

Adam Scott, Abfindung

Noah Wyle, Der Pitt

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie

Kristen Bell, Niemand will das

Ayo Edebiri, Der Bär

Selena Gomez, Nur Morde im Gebäude

Natasha Lyonne, Pokerface

Jenna Ortega, Mittwoch

Jean Smart, Hacks

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie

Adam Brody, Niemand will das

Steve Martin, Nur Morde im Gebäude

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, Das Studio

Martin Short, Nur Morde im Gebäude

Jeremy Allen White, Der Bär

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

Claire Danes, Das Biest in mir

Rashida Jones, Schwarzer Spiegel

Amanda Seyfried, Langer heller Fluss

Sarah Snook, Alles ihre Schuld

Michelle Williams, Sterben für Sex

Robin Wright, Die Freundin

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

Jacob Elordi, Der schmale Weg in den tiefen Norden

Paul Giamatti, Schwarzer Spiegel

Stephen Graham, Jugend

Charlie Hunnam, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte

Jude Law, Schwarzes Kaninchen

Matthew Rhys, Das Biest in mir

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle im Fernsehen

Carrie Coon, Der Weiße Lotus

Erin Doherty, Jugend

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, Das Studio

Parker Posey, Der Weiße Lotus

Aimee Lou Wood, Der Weiße Lotus

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle im Fernsehen

Owen Cooper, Jugend

Billy Crudup, Die Morgenshow

Walton Goggins, Der Weiße Lotus

Jason Isaacs, Der Weiße Lotus

Tramell Tillman, Abfindung

Ashley Walters, Jugend

Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen

Bill Maher, Bill Maher: Sieht das noch jemand?

Brett Goldstein, Brett Goldstein: Die zweitbeste Nacht Ihres Lebens

Kevin Hart, Kevin Hart: Benehmen in meinem Alter

Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Nachtgedanken

Ricky Gervais, Ricky Gervais: Sterblichkeit

Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem

Bester Podcast

Sesselexperte mit Dax Shepard

Nenn sie Papa

Gute Zeit mit Amy Poehler

Der Mel Robbins-Podcast

SmartLess

Zuerst oben