Die Golden Globes 2026 werden offenbaren, wie die diesjährige Preisverleihungssaison verläuft, ganz nach dem Geschmack der großen Oscar-Anwärter Eine Schlacht nach der anderen, Sünder, Frankenstein, HamnetUnd Marty Supreme wetteifern um die höchsten Auszeichnungen, über die internationale Journalisten abgestimmt haben. Die Zeremonie feiert auch das Beste aus dem Fernsehen, mit Shows wie Der Pitt, Der Diplomat, Pluribus, Abfindung, Der BärUnd Das Studio für ihre letzten Saisons nominiert.
Es wird ein langer Abend für das Publikum im Beverly Hilton, denn die Moderatoren werden am Sonntagabend 28 Auszeichnungen verleihen, darunter kürzlich geschaffene Kategorien wie „Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen“, „Bester Podcast“ und „Bester Film- und Kassenerfolg“. Zu den Konkurrenten für die letztgenannte Kategorie gehören: Avatar: Feuer und Asche, KPop-Dämonenjäger (FolgePopkultur-Event des Jahres 2025), Waffen, Böse: Für immerUnd Zootopia 2.
Im Rennen um die beste Regie Folge Der Filmemacher des Jahres Guillermo del Toro tritt gegen Paul Thomas Anderson an SünderRyan Coogler für SünderJafar Panahi für Es war nur ein UnfallJoachim Trier für Sentimentaler Wertund Chloé Zhao für Hamnet.
In der Kategorie „Originallieder“ KPop-Dämonenjäger„Golden“ wird starke Konkurrenz durch Miley Cyrus‘ Originalsong bekommen Avatar: Feuer und Aschezwei Originallieder von Böse: Für immerRaphael Saadiq und Ludwig Göranssons Zusammenarbeit für die Sünder Soundtrack und Nick Caves Hommage an den Film Zugträume (mit dem Titel „Train Dreams“). Zu den Komponisten, die für die Anerkennung ihrer Originalmusik anstehen, gehören unter anderem Göransson, Alexandre Desplat, Jonny Greenwood, Max Richter, Hans Zimmer und der relativ neue Kangding Ray für seine EDM-geladene Arbeit über Spaniens internationalen Spielfilmkandidaten Sirat.
Die Golden Globe Awards, zum zweiten Mal moderiert von Nikki Glaser (Folge„Comedian of the Year 2024“) beginnt am Sonntag, 11. Januar, um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT, wird auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. Unten finden Sie die vollständige Liste der diesjährigen Nominierten, die im Laufe des Abends live mit den Gewinnern aktualisiert wird.
Bester Film – Drama
Frankenstein
Hamnet
Es war nur ein Unfall
Der Geheimagent
Sentimentaler Wert
Sünder
Bester Film – Musical oder Komödie
Blauer Mond
Bugonia
Marty Supreme
Keine andere Wahl
Nouvelle Vague
Eine Schlacht nach der anderen
Bester Film – Animation
Arco
Dämonentöter: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop-Dämonenjäger
Die kleine Amélie oder die Figur des Regens
Zootopia 2
Film- und Kassenleistung
Avatar: Feuer und Asche
F1
Kpop-Dämonenjäger
Mission: Impossible – Die letzte Abrechnung
Sünder
Waffen
Böse: Für immer
Zootopia 2
Bester Film – nicht-englische Sprache
Es war nur ein Unfall – Frankreich
Keine andere Wahl – Südkorea
Der Geheimagent — Brasilien
Sentimentaler Wert — Norwegen
Sirat — Spanien
Die Stimme von Hind Rajab — Tunesien
Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Drama
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Stirb, meine Liebe
Renate Reinsve, Sentimentaler Wert
Julia Roberts Nach der Jagd
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Tut mir leid, Baby
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm – Drama
Joel Edgerton, Zugträume
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson Die Zertrümmerungsmaschine
Michael B. Jordan, Sünder
Wagner Moura, Der Geheimagent
Jeremy Allen White, Springsteen: Befreie mich aus dem Nichts
Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Musical oder Komödie
Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten
Cynthia Erivo, Böse: Für immer
Kate Hudson, Lied Sung Blue
Chase Infiniti, Eine Schlacht nach der anderen
Amanda Seyfried, Das Testament von Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm – Musical oder Komödie
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo Dicaprio, Eine Schlacht nach der anderen
Ethan Hawke, Blauer Mond
Lee Byung-Hun, Keine andere Wahl
Jesse Plemons, Bugonia
Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem beliebigen Film
Emily Blunt, Die Zertrümmerungsmaschine
Elle Fanning, Sentimentaler Wert
Ariana Grande, Böse: Für immer
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert
Amy Madigan, Waffen
Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle in einem beliebigen Film
Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Sentimentaler Wert
Bester Regisseur – Spielfilm
Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Ryan Coogler, Sünder
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Es war nur ein Unfall
Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Chloé Zhao, Hamnet
Bestes Drehbuch – Spielfilm
Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
Ryan Coogler, Sünder
Jafar Panahi, Es war nur ein Unfall
Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet
Beste Originalmusik – Spielfilm
Alexandre Desplat, Frankenstein
Ludwig Göransson, Sünder
Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen
Kangding Ray, Sirat
Max Richter, Hamnet
Hans Zimmer, F1
Bester Originalsong – Kinofilm
„Träume wie eins“ – Avatar: Feuer und Asche (Musik und Texte von Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen)
„Golden“ – KPop-Dämonenjäger (Musik von Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun; Texte von Kim Eun-Jae, Ejae, Mark Sonnenblick)
„Ich habe dich angelogen“ – Sünder (Musik und Text von Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
„No Place Like Home“ – Böse: Für immer (Musik und Text von Stephen Schwartz)
„Das Mädchen in der Blase“ – Böse: Für immer (Musik und Text von Stephen Schwartz)
„Zugträume“ – Zugträume (Musik von Nick Cave, Bryce Dessner; Texte von Nick Cave
Beste Fernsehserie – Drama
Der Diplomat
Der Pitt
Pluribus
Abfindung
Langsame Pferde
Der Weiße Lotus
Beste Fernsehserie – Musical oder Komödie
Abbott-Grundschule
Der Bär
Hacks
Niemand will das
Nur Morde im Gebäude
Das Studio
Beste limitierte Fernsehserie, Anthologieserie oder bester Fernsehfilm
Jugend
Alles ihre Schuld
Das Biest in mir
Schwarzer Spiegel
Sterben für Sex
Die Freundin
Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie – Drama
Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Abfindung
Helen Mirren, Mobland
Bella Ramsey, Der Letzte von uns
Keri Russell, Der Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Drama
Sterling K. Brown, Paradies
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Langsame Pferde
Mark Ruffalo, Aufgabe
Adam Scott, Abfindung
Noah Wyle, Der Pitt
Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie
Kristen Bell, Niemand will das
Ayo Edebiri, Der Bär
Selena Gomez, Nur Morde im Gebäude
Natasha Lyonne, Pokerface
Jenna Ortega, Mittwoch
Jean Smart, Hacks
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie
Adam Brody, Niemand will das
Steve Martin, Nur Morde im Gebäude
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, Das Studio
Martin Short, Nur Morde im Gebäude
Jeremy Allen White, Der Bär
Beste Leistung einer Schauspielerin in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm
Claire Danes, Das Biest in mir
Rashida Jones, Schwarzer Spiegel
Amanda Seyfried, Langer heller Fluss
Sarah Snook, Alles ihre Schuld
Michelle Williams, Sterben für Sex
Robin Wright, Die Freundin
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm
Jacob Elordi, Der schmale Weg in den tiefen Norden
Paul Giamatti, Schwarzer Spiegel
Stephen Graham, Jugend
Charlie Hunnam, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte
Jude Law, Schwarzes Kaninchen
Matthew Rhys, Das Biest in mir
Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle im Fernsehen
Carrie Coon, Der Weiße Lotus
Erin Doherty, Jugend
Hannah Einbinder, Hacks
Catherine O’Hara, Das Studio
Parker Posey, Der Weiße Lotus
Aimee Lou Wood, Der Weiße Lotus
Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle im Fernsehen
Owen Cooper, Jugend
Billy Crudup, Die Morgenshow
Walton Goggins, Der Weiße Lotus
Jason Isaacs, Der Weiße Lotus
Tramell Tillman, Abfindung
Ashley Walters, Jugend
Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen
Bill Maher, Bill Maher: Sieht das noch jemand?
Brett Goldstein, Brett Goldstein: Die zweitbeste Nacht Ihres Lebens
Kevin Hart, Kevin Hart: Benehmen in meinem Alter
Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Nachtgedanken
Ricky Gervais, Ricky Gervais: Sterblichkeit
Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem
Bester Podcast
Sesselexperte mit Dax Shepard
Nenn sie Papa
Gute Zeit mit Amy Poehler
Der Mel Robbins-Podcast
SmartLess
Zuerst oben