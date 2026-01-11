Die Golden Globes 2026 werden offenbaren, wie die diesjährige Preisverleihungssaison verläuft, ganz nach dem Geschmack der großen Oscar-Anwärter Eine Schlacht nach der anderen, Sünder, Frankenstein, HamnetUnd Marty Supreme wetteifern um die höchsten Auszeichnungen, über die internationale Journalisten abgestimmt haben. Die Zeremonie feiert auch das Beste aus dem Fernsehen, mit Shows wie Der Pitt, Der Diplomat, Pluribus, Abfindung, Der BärUnd Das Studio für ihre letzten Saisons nominiert.

Es wird ein langer Abend für das Publikum im Beverly Hilton, denn die Moderatoren werden am Sonntagabend 28 Auszeichnungen verleihen, darunter kürzlich geschaffene Kategorien wie „Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen“, „Bester Podcast“ und „Bester Film- und Kassenerfolg“. Zu den Konkurrenten für die letztgenannte Kategorie gehören: Avatar: Feuer und Asche, KPop-Dämonenjäger (FolgePopkultur-Event des Jahres 2025), Waffen, Böse: Für immerUnd Zootopia 2.

Im Rennen um die beste Regie Folge Der Filmemacher des Jahres Guillermo del Toro tritt gegen Paul Thomas Anderson an SünderRyan Coogler für SünderJafar Panahi für Es war nur ein UnfallJoachim Trier für Sentimentaler Wertund Chloé Zhao für Hamnet.

In der Kategorie „Originallieder“ KPop-Dämonenjäger„Golden“ wird starke Konkurrenz durch Miley Cyrus‘ Originalsong bekommen Avatar: Feuer und Aschezwei Originallieder von Böse: Für immerRaphael Saadiq und Ludwig Göranssons Zusammenarbeit für die Sünder Soundtrack und Nick Caves Hommage an den Film Zugträume (mit dem Titel „Train Dreams“). Zu den Komponisten, die für die Anerkennung ihrer Originalmusik anstehen, gehören unter anderem Göransson, Alexandre Desplat, Jonny Greenwood, Max Richter, Hans Zimmer und der relativ neue Kangding Ray für seine EDM-geladene Arbeit über Spaniens internationalen Spielfilmkandidaten Sirat.

Die Golden Globe Awards, zum zweiten Mal moderiert von Nikki Glaser (Folge„Comedian of the Year 2024“) beginnt am Sonntag, 11. Januar, um 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT, wird auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. Unten finden Sie die vollständige Liste der diesjährigen Nominierten, die im Laufe des Abends live mit den Gewinnern aktualisiert wird.

Bester Film – Drama

Frankenstein
Hamnet
Es war nur ein Unfall
Der Geheimagent
Sentimentaler Wert
Sünder

Bester Film – Musical oder Komödie

Blauer Mond
Bugonia
Marty Supreme
Keine andere Wahl
Nouvelle Vague
Eine Schlacht nach der anderen

Bester Film – Animation

Arco
Dämonentöter: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop-Dämonenjäger
Die kleine Amélie oder die Figur des Regens
Zootopia 2

Film- und Kassenleistung

Avatar: Feuer und Asche
F1
Kpop-Dämonenjäger
Mission: Impossible – Die letzte Abrechnung
Sünder
Waffen
Böse: Für immer
Zootopia 2

Bester Film – nicht-englische Sprache

Es war nur ein Unfall – Frankreich
Keine andere Wahl – Südkorea
Der Geheimagent — Brasilien
Sentimentaler Wert — Norwegen
Sirat — Spanien
Die Stimme von Hind Rajab — Tunesien

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Drama

Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Stirb, meine Liebe
Renate Reinsve, Sentimentaler Wert
Julia Roberts Nach der Jagd
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Tut mir leid, Baby

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm – Drama

Joel Edgerton, Zugträume
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson Die Zertrümmerungsmaschine
Michael B. Jordan, Sünder
Wagner Moura, Der Geheimagent
Jeremy Allen White, Springsteen: Befreie mich aus dem Nichts

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm – Musical oder Komödie

Rose Byrne, Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten
Cynthia Erivo, Böse: Für immer
Kate Hudson, Lied Sung Blue
Chase Infiniti, Eine Schlacht nach der anderen
Amanda Seyfried, Das Testament von Ann Lee
Emma Stone, Bugonia

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Kinofilm – Musical oder Komödie

Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo Dicaprio, Eine Schlacht nach der anderen
Ethan Hawke, Blauer Mond
Lee Byung-Hun, Keine andere Wahl
Jesse Plemons, Bugonia

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem beliebigen Film

Emily Blunt, Die Zertrümmerungsmaschine
Elle Fanning, Sentimentaler Wert
Ariana Grande, Böse: Für immer
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentaler Wert
Amy Madigan, Waffen
Teyana Taylor, Eine Schlacht nach der anderen

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle in einem beliebigen Film

Benicio Del Toro, Eine Schlacht nach der anderen
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Eine Schlacht nach der anderen
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Sentimentaler Wert

Bester Regisseur – Spielfilm

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Ryan Coogler, Sünder
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Es war nur ein Unfall
Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Chloé Zhao, Hamnet

Bestes Drehbuch – Spielfilm

Paul Thomas Anderson, Eine Schlacht nach der anderen
Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
Ryan Coogler, Sünder
Jafar Panahi, Es war nur ein Unfall
Eskil Vogt, Joachim Trier, Sentimentaler Wert
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet

Beste Originalmusik – Spielfilm

Alexandre Desplat, Frankenstein
Ludwig Göransson, Sünder
Jonny Greenwood, Eine Schlacht nach der anderen
Kangding Ray, Sirat
Max Richter, Hamnet
Hans Zimmer, F1

Bester Originalsong – Kinofilm

„Träume wie eins“ – Avatar: Feuer und Asche (Musik und Texte von Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen)
„Golden“ – KPop-Dämonenjäger (Musik von Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun; Texte von Kim Eun-Jae, Ejae, Mark Sonnenblick)
„Ich habe dich angelogen“ – Sünder (Musik und Text von Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
„No Place Like Home“ – Böse: Für immer (Musik und Text von Stephen Schwartz)
„Das Mädchen in der Blase“ – Böse: Für immer (Musik und Text von Stephen Schwartz)
„Zugträume“ – Zugträume (Musik von Nick Cave, Bryce Dessner; Texte von Nick Cave

Beste Fernsehserie – Drama

Der Diplomat
Der Pitt
Pluribus
Abfindung
Langsame Pferde
Der Weiße Lotus

Beste Fernsehserie – Musical oder Komödie

Abbott-Grundschule
Der Bär
Hacks
Niemand will das
Nur Morde im Gebäude
Das Studio

Beste limitierte Fernsehserie, Anthologieserie oder bester Fernsehfilm

Jugend
Alles ihre Schuld
Das Biest in mir
Schwarzer Spiegel
Sterben für Sex
Die Freundin

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie – Drama

Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Abfindung
Helen Mirren, Mobland
Bella Ramsey, Der Letzte von uns
Keri Russell, Der Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Drama

Sterling K. Brown, Paradies
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Langsame Pferde
Mark Ruffalo, Aufgabe
Adam Scott, Abfindung
Noah Wyle, Der Pitt

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie

Kristen Bell, Niemand will das
Ayo Edebiri, Der Bär
Selena Gomez, Nur Morde im Gebäude
Natasha Lyonne, Pokerface
Jenna Ortega, Mittwoch
Jean Smart, Hacks

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie

Adam Brody, Niemand will das
Steve Martin, Nur Morde im Gebäude
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, Das Studio
Martin Short, Nur Morde im Gebäude
Jeremy Allen White, Der Bär

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

Claire Danes, Das Biest in mir
Rashida Jones, Schwarzer Spiegel
Amanda Seyfried, Langer heller Fluss
Sarah Snook, Alles ihre Schuld
Michelle Williams, Sterben für Sex
Robin Wright, Die Freundin

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

Jacob Elordi, Der schmale Weg in den tiefen Norden
Paul Giamatti, Schwarzer Spiegel
Stephen Graham, Jugend
Charlie Hunnam, Monster: Die Ed-Gein-Geschichte
Jude Law, Schwarzes Kaninchen
Matthew Rhys, Das Biest in mir

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle im Fernsehen

Carrie Coon, Der Weiße Lotus
Erin Doherty, Jugend
Hannah Einbinder, Hacks
Catherine O’Hara, Das Studio
Parker Posey, Der Weiße Lotus
Aimee Lou Wood, Der Weiße Lotus

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle im Fernsehen

Owen Cooper, Jugend
Billy Crudup, Die Morgenshow
Walton Goggins, Der Weiße Lotus
Jason Isaacs, Der Weiße Lotus
Tramell Tillman, Abfindung
Ashley Walters, Jugend

Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen

Bill Maher, Bill Maher: Sieht das noch jemand?
Brett Goldstein, Brett Goldstein: Die zweitbeste Nacht Ihres Lebens
Kevin Hart, Kevin Hart: Benehmen in meinem Alter
Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Nachtgedanken
Ricky Gervais, Ricky Gervais: Sterblichkeit
Sarah Silverman, Sarah Silverman: Postmortem

Bester Podcast

Sesselexperte mit Dax Shepard
Nenn sie Papa
Gute Zeit mit Amy Poehler
Der Mel Robbins-Podcast
SmartLess
Zuerst oben

