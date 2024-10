„Track by Track“ ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute präsentiert die ehemalige Consequence-CoSign Jordana ihr neues Album. Lebhafte Vorahnung.

Als Jordana vor zwei Jahren mit uns über ihre Arbeit im zweiten Jahr plauderte, Stelle dich der WandDas größte Thema war „Selbstwachstum“. Jetzt, mit ihrem neuen Album, Lebhafte VorahnungDieses Wachstum hat einen ausgereifteren und reiferen Sound für den in LA ansässigen Sänger und Songwriter hervorgebracht.

Ihr kristallklarer Gesang und ihre Persönlichkeit kommen immer noch gut zur Geltung, aber Lebhafte Vorahnung bringt mehr organische Instrumentierung, volkstümliche Harmonien und eine Laurel-Canyon-Atmosphäre mit, die ihrem sonnigen Sound etwas zusätzliche Wärme verleiht. Außerdem hat sie zum ersten Mal seit mehreren Jahren ihre Geige zurückgebracht.

„Vielleicht ist es meine LA-Platte“, sagt Jordana und verweist auf ihren Umzug nach Kalifornien nach einem kurzen Aufenthalt in Brooklyn während ihrer Karriere Stelle dich der Wand Epoche. Sie arbeitete das ganze Jahr 2023 mit dem Multiinstrumentalisten und Produzenten Emmett Kai an dem Album und vertiefte sich dabei in einen anderen Schreibstil. „Es geht um den Kreislauf aus Liebe, Herzschmerz, Lust, Party gehen, Selbstakzeptanz, Verbindungen und der immer wieder neuen Entdeckung von sich selbst“, sagt sie.

Über die 10 Tracks von Lebhafte VorahnungJordana schöpft tiefer aus der Quelle der Inspiration und orientiert sich am Yacht-Rock und Folk-Pop der 70er Jahre sowie am Indie der 2000er Jahre, mit dem sie aufgewachsen ist. Aber auch mit unvorhersehbareren Instrumenten und Melodien lässt Jordana Licht ins Dunkel Lebhafte Vorahnungund sie hat noch nie so strahlend geklungen.

Lebhafte Vorahnung