Japanese Breakfast ist mit einem neuen Song mit dem Titel „The Ballad of the Witches‘ Road (Pop Version)“ zurück, Michelle Zauners Interpretation eines Liedes, das in der Disney+ Marvel-Show zu hören ist Agatha die ganze Zeit. Streamen Sie es unten.

Die vom allgegenwärtigen Jack Antonoff produzierte Version von Japanese Breakfast reiht sich in zuvor veröffentlichte Besetzungsversionen von „The Ballad of the Witches‘ Road“ ein, darunter die „True Crime Version“, „Sacred Chant Version“, „Lorna Wu’s Version“ und „Agatha Through Time“. Version.“

Zauners luftiger Gesang verleiht dem theatralischen Stück eine einzigartige Note, zusammen mit einer neuen Strophe über das Durchhalten in den schlimmsten Zeiten: „Wir sind gebrochen und verbrannt/ Aber nimm einen Atemzug/ Und tanze mit dem Tod.“

Es ist schon eine Weile her, dass Zauner unter dem Namen „Japanese Breakfast“ neue Musik veröffentlichte. Ihr letztes Album war 2021 Jubiläumeine der besten Veröffentlichungen des Jahres. Es folgte bald die Zobel Sie veröffentlichte den Videospiel-Soundtrack und veröffentlichte 2022 eine koreanische Version ihrer Single „Be Sweet“.

Außerhalb der Musik adaptiert Zauner ihre Bestseller-Memoiren. Weinen in H Martin einen Spielfilm unter der Regie von Der Weiße Lotus Star Will Sharpe.

Neue Folgen von Agatha die ganze Zeit wird bis zum 30. Oktober auf Disney+ Premiere haben.

Besuchen Sie noch einmal unser Interview mit Japanese Breakfast aus dem Jahr 2021 und sehen Sie sich unser Ranking aller von Jack Antonoff produzierten Songs an, das nun noch einmal aktualisiert werden muss.