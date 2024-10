Luca Guadagnino hat sich verpflichtet, bei einer neuen Verfilmung des Romans von Bret Easton Ellis Regie zu führen Amerikanischer Psycho für Lionsgate.

Laut Deadline wird es sich bei dem Film um eine Adaption von Ellis‘ Roman handeln und nicht um ein Remake von Mary Harrons Film aus dem Jahr 2000 mit Christian Bale in der Hauptrolle. Das Buch schlägt einen viel düstereren und gewalttätigeren Ton an als der Film und verbringt mehr Zeit in den verdrehten Gedanken seiner Hauptfigur Patrick Bateman.

Guadagnino profitiert vom Erfolg des Tennisdramas Herausfordererwährend sein kommender Film, eine Adaption von William S. Burroughs‘ Seltsamsorgt bei den Preisverleihungen für großes Aufsehen. Amerikanischer Psychologe wird von Scott Z. Burns geschrieben (Ansteckung, Das Bourne-Ultimatum).