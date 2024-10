Tyler, der Schöpfer, hat das Line-up für Camp Flog Gnaw 2024 anhand eines Kreuzworträtsels auf der Website des Festivals enthüllt.

Neben Tyler selbst gehören zum Camp Flog Gnaw-Aufgebot 2024 die ehemaligen Odd Future-Vizekandidaten Earl Sweatshirt, Syd, Mike G und Domo Genesis, André 3000, Erykah Badu, DJ Mustard, Vince Staples, Playboi Carti, Faye Webster, Denzel Curry und Daniel Caesar, Raye, Sampha, The Marías, Kaytranada, ScHoolboy Q, Blood Orange, Omar Apollo, Jean Dawson, Sexxy Red, The Alchemist, Yves Tumor, Doechii, Ma$e, Action Bronson, Kenny Mason, Mike und Wisp und mehr eine Hommage an MF DOOM.

Dieses Jahr markiert den 10. Jahrestag von Tylers Hip-Hop-Festival, das am 16. und 17. November im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien, stattfinden wird.

Tickets für Camp Flog Gnaw sind ausverkauft, Fans können sich jedoch über die Website des Festivals auf eine Warteliste setzen. Alternativ können Fans über StubHub nach Tickets suchen, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Anfang dieser Woche kündigte Tyler sein neues Album an: CHROMAKOPIEdas am 28. Oktober veröffentlicht wird.