Morgan Wallen hat das Line-up für Sand In My Boots bekannt gegeben, sein neues dreitägiges Musikfestival, das vom 16. bis 18. Mai 2025 an der Golfküste von Alabama stattfindet.

Sand In My Boots bietet ein „hoch kuratiertes Multi-Genre-Lineup mit einigen von Wallens engsten Freunden, Lieblingskünstlern, denen, die ihn inspiriert haben und mit denen er schon immer auftreten wollte.“ Zu diesen Namen gehören Post Malone, Diplo, Brooks & Dunn, 3 Doors Down, Three 6 Mafia, The War on Drugs, Future Islands, T-Pain, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Hailey Whitters, Morgan Wade, Riley Green, Real Estate, und Wild Nothing, unter anderem.

Tickets für Sand In My Boots 2025, einschließlich GA- und VIP-Pässen, sind ab Freitag, 25. Oktober, 10:00 Uhr CT erhältlich.

Sand In My Boots wird anstelle des langjährigen Hangout Music Festivals stattfinden und am selben Wochenende und am selben Ort stattfinden, an dem das Festival normalerweise im Jahr 2025 stattfinden würde. Was das Hangout Music Festival betrifft, bleibt die Zukunft der Marke bestehen unklar. Die Organisatoren des Festivals werden an Morgan Wallens Sand in My Boots beteiligt sein und „sich darauf konzentrieren, im Jahr 2025 sowohl Fans als auch Künstlern das bestmögliche Erlebnis zu bieten“, so ein Vertreter.