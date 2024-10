Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Tony Hale hat sich als Comedy-Schwergewicht mit unvergesslichen Rollen einen Namen gemacht Verhaftete Entwicklung Und Veepaber sein neuestes Projekt, Anna Kendricks Regiedebüt Frau der Stundenimmt eine dramatische Wendung. Hale spielt einen Game-Show-Moderator in dem wahren Krimi, der auf der bizarren wahren Geschichte des Auftritts des Serienmörders Rodney Alcala basiert Das Dating-Spiel mitten in seinem Amoklauf. Der Schauspieler sprach mit Kyle Meredith über den Film Festgehaltene Entwicklung und möchte mehr mit ihm machen Veep Charakter, also hören Sie oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Hales Charakter (der auf dem Original basiert Dating-Spiel Moderator Jim Lange, im Film jedoch Ed Burke genannt) soll die distanzierte, sexistische Kultur der 1970er Jahre repräsentieren. „Er hatte diesen Rhythmus und diese Kadenz, die seine Distanz zur Realität wirklich symbolisierten“, erklärt Hale und fügt hinzu: „(Der Film) verherrlicht den Serienmörder nicht. Es geht um die Opfer, und das war mir wichtig.“ Hale lobt auch Kendricks Arbeit hinter der Kamera und betont die einzigartige Dynamik der Zusammenarbeit mit jemandem, der das Gespür eines Schauspielers besitzt. „Es ist immer ein Geschenk, mit einem Schauspieler und Regisseur zusammenzuarbeiten, weil er die Fragen kennt, die man stellen wird“, sagt Hale und betont das Vertrauen und die Vision, die Kendrick in das Projekt eingebracht hat.

Während Hale sich darauf freut, mit dieser düsteren Rolle seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen, ist er auch bereit, geliebte Charaktere wie Buster Bluth und Gary Walsh noch einmal aufleben zu lassen. Apropos Arbeit an Festgehaltene Entwicklungerinnert sich Hale, wie leicht er bei den Wiederaufführungen der vierten und fünften Staffel der Serie wieder in seine Rolle schlüpfte. „Als ich Jessica Walter ‚Buster‘ sagen hörte, war das wie eine Pawlowsche Reaktion. Ich war zurück“, sagt er lachend und erinnert sich liebevoll an die verstorbene Schauspielerin. Ebenso spricht Hale liebevoll von seiner Zeit Veepwo er sagt, dass er gerne zurückkehren würde. „Wenn sie jemals beschließen würden, noch mehr zu tun, würden alle diese Chance ergreifen. Wir lieben es einfach.“ Da der HBO-Hit vorausschauender denn je ist, ist es vielleicht jetzt an der Zeit für ein Wiedersehen?

