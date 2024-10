Cruel World, das New-Wave- und Alternative-Rock-Festival im 80er-Jahre-Stil, hat sein Line-up für 2025 bekannt gegeben, angeführt von New Order und Nick Cave & The Bad Seeds als Headliner.

Das eintägige Festival findet am Samstag, den 17. Mai 2025 im Brookside at The Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, statt und verspricht außerdem Auftritte von DEVO, Garbage, Madness, The Go-Go’s, OMD, She Wants Revenge, Buzzcocks, Stereo MC’s, Chelsea Wolfe, Nation of Language und Alison Moyet. Außerdem werden Ian Astbury und Billy Duffy von The Cult ihren ursprünglichen Spitznamen Death Cult wieder aufleben lassen, indem sie eine Reihe früher Stücke spielen, und die ursprünglichen Mitglieder von „Til Tuesday“ treffen sich zu ihrem ersten gemeinsamen Auftritt seit 35 Jahren wieder.

Tickets für Cruel World 2025, einschließlich GA-, GA+- und VIP-Pässen, werden ab Freitag, 25. Oktober, um 11:00 Uhr PT über die Website des Festivals erhältlich sein. GA-Pässe beginnen bei 249 US-Dollar, während GA+-Pässe 349 US-Dollar kosten und VIP-Pässe für 459 US-Dollar erhältlich sind.

Der Auftritt von Cruel World markiert den letzten Termin der bevorstehenden Nordamerika-Headlinertour von Nick Cave and the Bad Seeds.