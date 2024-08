Julia Garners Charakter scheint im neuen Trailer für Ferienwohnung 7ADie Rosemarys Baby Prequel kommt am 27. September zu Paramount+. Sehen Sie es sich unten an.

Garner spielt nicht die jüngere Rosemary in Ferienwohnung 7Asondern ihr Nachbar, ein ehrgeiziger junger Tänzer namens Terry Gionoffri, dessen Träume von Ruhm und Reichtum durch eine verheerende Verletzung zerstört werden.

Laut der offiziellen Inhaltsangabe wird sie von einem älteren, wohlhabenden Paar (gespielt von Dianne Wiest und Kevin McNally) in deren Luxusapartmenthaus Bramford aufgenommen. „Als ihr ein Mitbewohner und einflussreicher Broadway-Produzent (Jim Sturgess) eine weitere Chance auf Ruhm bietet, scheinen all ihre Träume endlich wahr zu werden. Doch nach einem Abend, an den sie sich nicht mehr genau erinnern kann, bringen verstörende Umstände sie bald dazu, die Opfer, die sie für ihre Karriere bringen will, zu hinterfragen, denn sie erkennt, dass nicht nur in Apartment 7A, sondern auch im Bramford selbst etwas Böses lebt.“

Regie führte Natalie Erika James (Relikt) nach einem Drehbuch von Skylar James und Christian White. Zu den Nebendarstellern gehören Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen und Kobna Holdbrook-Smith.

Rosemarys Baby basiert auf Ira Levins gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1967. Mia Farrow und John Cassavetes spielten ein junges Paar, das eine Familie gründen will und dabei von seinen misstrauischen Nachbarn gequält wird.