Desert Daze 2024 wurde aufgrund „steigender Produktionskosten und des derzeit volatilen Festivalmarktes“ abgesagt, gaben die Organisatoren der Veranstaltung bekannt.

„Als unabhängiges Festival, was auf dem heutigen Festivalmarkt immer seltener wird, wird Desert Daze von einem kleinen Team von Leuten geleitet, die Livemusik und diese Community lieben“, heißt es in einer sozialen Erklärung. „Leider ist es aufgrund steigender Produktionskosten und des derzeit volatilen Festivalmarkts nicht mehr möglich, das Wochenende wie geplant durchzuführen.“

In einer gesonderten Erklärung an die Los Angeles TimesFestivalgründer Phil Pirrone nannte außerdem wirtschaftliche Bedenken. „Wir haben alles versucht, um das zu vermeiden, aber das ist ein hartes Jahr für alle. Das reicht von Lebensmitteln bis hin zu den Produktionskosten“, sagte er. „Ich glaube, das geht über die Musikindustrie hinaus. Ich glaube, im Moment ist einfach alles zu teuer. Sie kennen die Kosten für die Organisation einer Veranstaltung, egal ob es sich um ein kleines oder ein großes Festival handelt, niemand ist im Moment davor gefeit. Wenn man die Kosten für die Organisation eines Festivals vor ein paar Jahren vergleicht, Zeile für Zeile, denkt man nur: Wow.“

Angeführt von Jack White, Cigarettes After Sex, Alex G, The Mars Volta und Thundercat sollte Desert Daze 2024 ursprünglich vom 10. bis 13. Oktober in Lake Perris, Kalifornien stattfinden. Es war die Rückkehr des Festivals nach einer Pause im Jahr 2023.