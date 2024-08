Nur wenige Tage nachdem Charli XCX in einem Interview verriet, dass sie sich der Schauspielerei zuwenden möchte, wurde sie für eines ihrer ersten großen Filmprojekte gecastet: Gregg Arakis neuer Film Ich will deinen Sexin dem auch Olivia Wilde mitspielen wird und Lakritzpizza’s Cooper Hoffman.

Pro Der Hollywood Reporter, ICH Willst du deinen Sex Die Dreharbeiten zu „The 4000“ sollen im Oktober beginnen. Der offizielle Logline des Films lautet: „Als der unverbrauchte Elliot (Hoffman) einen spannenden Job bei der bekannten Künstlerin, Ikone und Provokateurin Erika Tracy (Wilde) an Land zieht, werden seine Fantasien wahr, als Erika ihn zu ihrer sexuellen Muse macht. Doch Elliot ist bald überfordert, als Erika ihn auf eine Reise mitnimmt, die tiefer geht, als er es sich je hätte vorstellen können, in eine Welt aus Sex, Besessenheit, Macht, Verrat und Mord.“

Das Projekt ist Charli XCXs zweite Live-Action-Rolle in einem Spielfilm. Außerdem soll sie in einem Remake des Horrorfilms aus den 70er Jahren auftreten. Gesichter von Toddessen Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde (im selben Vulture-Interview von dieser Woche bezeichnete Charli ihren Auftritt in diesem Film als „ziemlich unkenntlich“). Berichten zufolge reiste Charli diesen Monat auch nach Polen, um an einem Film mit dem Dramatiker und Drehbuchautor Jeremy O. Harris zu arbeiten.

Charli trat zuvor als Synchronsprecherin in den Zeichentrickfilmen auf Hässliche Puppen Und Angry Birds – Der Filmalso die reiferen Themen von Ich will deinen Sex wird für den Popstar wahrscheinlich eine größere schauspielerische Herausforderung sein. Ungeachtet dessen liefert Charli XCXs Jahr mit ihrer Ankündigung, dass der „Brat Autumn“ unmittelbar bevorsteht, weiterhin ab.

In der Zwischenzeit bereitet sich Charli auf ihre bevorstehende „Sweat“-Tournee mit Troye Sivan vor, die am 14. September in Detroit beginnt. Tickets gibt es hier und unsere Rezension von Charlis herausragendem neuen Album finden Sie hier. Gör.