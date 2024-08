Der Pitch: Als die erfolgreiche Dokumentarfilmerin Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) ein Buch per Post erhält, ist sie fasziniert von dem Haftungsausschluss am Anfang: „Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist nicht ein Zufall.“ Und wie wahr das ist, erfährt sie, als sie den vermeintlichen Roman liest und dieser Erinnerungen freisetzt, die sie jahrelang zu verdrängen versuchte.

Genau darauf hat Stephen Brigstocke (Kevin Kline) gehofft. Catherine hat keine Ahnung, dass der ältere Witwer es auf sie abgesehen hat, aber ihr das im Selbstverlag veröffentlichte Buch zu schicken, war nur der Anfang seiner Pläne, ihr Leben zu zerstören – seine Rache für die Geheimnisse, die sie all die Jahre für sich behalten hat.

Basierend auf dem Buch: Wenn nichts anderes, Apple TV+’s Haftungsausschluss ist der Beweis, dass Nicole Kidman nicht in jeder Adaption eines Bestseller-Romans. Nicht, dass es so wäre, als hätte Kidman Cate Blanchett ihre Reste hinterlassen; die neue Miniserie ist erstklassige Filmkunst mit freundlicher Genehmigung von Schöpfer/Autor/Regisseur Alfonso Cuarón, dem Oscar-prämierten Filmemacher hinter modernen Klassikern wie Kinder von Männern Und Schwerkraft. Die Premiere auf Apple TV+ findet erst im Oktober statt, aber wir veröffentlichen diese Rezension jetzt, weil der Film gerade bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere hatte. Es ist Das eine Art Fernsehshow, prestigeträchtig und glänzend.

Noch Haftungsausschluss ist auch sehr im Einklang mit Der Untergang Und Große kleine Lügen Und Neun perfekte Fremde und alle anderen Miniserien von Nicole Kidman, die in den letzten Jahren Premiere hatten – basierend auf Romanen mit vielen unerwarteten Wendungen, wobei die Handlung buchstäblich von dem Bedürfnis des Publikums angetrieben wird, zu erfahren, was Wirklich passiert. Kritikern wurde geraten, sich alle sieben Folgen anzusehen, und es ist tatsächlich eine Serie, die erst durch ihr Ende vollständig wird … selbst wenn dieses Ende nicht so zufriedenstellend ist, wie man es sich vielleicht erhofft.

Das Gewöhnliche wird außergewöhnlich: Der Film ist der Grund, einzuschalten, denn Cuarón ist nach wie vor ein Meister der Details, die ein Projekt auf der Leinwand zum Blühen bringen, Details, die jeden Moment lebendig und authentisch erscheinen lassen. Erinnern Sie sich, wie die Harry Potter Filme nie gefühlt so magisch, bis Der Gefangene von Askaban? Wenn Cuarón dem heruntergekommenen Haus eines ganz gewöhnlichen Lehrers oder dem Büro einer hippen und coolen Produktionsfirma dieselbe Aufmerksamkeit widmet, entsteht ein ähnlich erstaunliches Gefühl. Was ist magischer, als einen möglicherweise vergessenswerten Ort in etwas ganz anderes zu verwandeln?

Die Kameraführung von Emmanuel Lubezki und Bruno Delbonnel fängt die Schönheit wichtiger Momente und die Hässlichkeit anderer ein; einige Szenen wirken dank der Lichtwahl wirklich malerisch. Und während Voiceover immer Gefahr läuft, für Filmemacher zu sehr eine Krücke zu sein, erinnert der nuancierte, zarte Kommentar von Indira Varma an die literarischen Wurzeln des Projekts und ergänzt die Szenen stets und wertet die Darbietungen auf.

Ein wichtiger Hinweis für den richtigen Typ Mensch: Es gibt zwei exzellent Katzen, die in dieser Serie vorkommen und mit der natürlichen, selbstbewussten Leichtigkeit von Stubentigern, die wissen, dass ihnen das Haus gehört (selbst wenn es ein Set ist), ins Bild hinein- und wieder hinausgehen. Allein dafür hätte Cuarón eine Emmy-Nominierung verdient.

Talent auf Oscar-Niveau: Auf technischer Ebene wird jeder den gesetzten Anforderungen gerecht. solch es ist schade, Blanchett so abhängen zu sehen, nach ihrem jüngsten Triumph in Lionsgates hochgelobtem Grenzlandsie irgendwie gelingt es, dem Material einige Nuancen zu verleihen. (Das ist, um es klarzustellen, ein Witz – Blanchett ist erwartungsgemäß hervorragend und scheut sich nicht, in Catherines schlimmsten Momenten ein wenig abscheulich zu werden. Es gibt nicht viele Witze in Haftungsausschlussobwohl die Ausführung einen gewissen trockenen Humor aufweist.)

Es ist auch eine Freude zu sehen, dass Kevin Kline nach mehreren Jahren an der Seitenlinie etwas Substanzielles und Hochkarätiges bekommt, in das er sich vertiefen kann. (Das soll nicht beleidigend sein. Bob’s Burgerwo er weiterhin regelmäßig auftritt.) Wie Blanchett widmet auch er sich mit bemerkenswertem Engagement den schlimmsten Aspekten von Stephen und wirbt dabei sowohl um die Sympathie als auch um den Ekel des Publikums. Es gibt einige bemerkenswerte Rückblenden, in denen Verjüngungstechnologie eingesetzt wird, um uns den Kevin Kline von vor 20 Jahren zu präsentieren, und es ist eine makellose Arbeit, die fast schon beunruhigend wirkt.

Das haben Sie schon einmal gelesen: Das Hauptproblem Haftungsausschluss Gesichter ist, dass es zwar auf vielen Ebenen exquisit gemacht ist, seine Kernerzählung jedoch nicht den Grenzen seines Genres entkommt. Anders ausgedrückt: Das Niveau der beteiligten Talente, insbesondere Cuaróns, ist bemerkenswert. Aber es fühlt sich viel zu ähnlich an wie andere Miniserien und Filme – insbesondere solche, die auf Thrillern aus der Gillian Flynn-Abteilung des Buchladens basieren.

Sich darüber zu beschweren, ist ein bisschen so, als würde man sich darüber beschweren, dass Wasser nass ist, denn Haftungsausschluss ist in Wirklichkeit ein Roman, der auf einem Thriller aus der Gillian Flynn-Abteilung des Buchladens basiert. Aber die Serie stützt sich zu sehr auf innerhalb des Genres beliebte Klischees, was dazu führt, dass sich einige Szenen abgestanden anfühlen und der Aufbau zur endgültigen Enthüllung vorhersehbarer wird, als man hoffen würde.

Und die Art und Weise, wie sich das alles entwickelt, wirkt letztlich wie ein Bärendienst für die bemerkenswerte Ansammlung von Talenten auf der Leinwand: Neben Blanchett und Kline sticht Lesley Manville in mehreren Rückblenden hervor, Sacha Baron Cohen beweist, dass er auch ehrlich sein kann, wenn das Projekt es erfordert, und Kodi Smit-McPhee gibt sein Bestes in der undankbaren Rolle des mürrischen erwachsenen Sohns, der zu viel Zeit am Telefon verbringt.

Das Urteil: Das größte Mysterium Haftungsausschluss ist nicht das, was Catherine vor all den Jahren passiert ist. Es ist genau der Grund, warum Cuarón das Projekt übernahm – was ihn besonders daran faszinierte, diese Geschichte zu erzählen.

In einer an Journalisten gesendeten Mitteilung schrieb er, er sei „sofort von der thematischen und charakterlichen Komplexität von Renée Knights Roman angezogen gewesen und es hat mich dazu inspiriert, die verschiedenen Perspektiven unter Verwendung unterschiedlicher filmischer Sprachen zu betrachten, um zu erforschen, wie unsere tiefsten Überzeugungen, oft die Tugenden, die uns ausmachen, unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen können.“ Das Problem ist, dass diese Dinge im Endprodukt nicht wirklich rüberkommen; jeder Teil der Produktion wirkt erhaben, mit Ausnahme der erzählten Geschichte, die manchmal geradezu frustrierend ist.

Cuarón bleibt einer unserer besten Regisseure. Das nächste Mal wird er hoffentlich eine überzeugendere Vorlage finden.

Wo es zu sehen ist: Haftungsausschluss Premiere fand im August bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig statt. Die sieben Folgen werden ab Freitag, 11. Oktober 2024, wöchentlich auf Apple TV+ veröffentlicht.

Anhänger: