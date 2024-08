„Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party“ in Las Vegas hat sein Tagesprogramm sowie Tageskarten bekannt gegeben.

Am 27. und 28. September 2024 findet Life Is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party statt, das zu den Wurzeln des Festivals zurückkehrt und ein Blockparty-Format mit einer riesigen Tanzparty ohne überlappende Sets anbietet. Das Lineup umfasst Acts wie Justice, LCD Soundsystem, Peggy Gou, Jamie xx, Jungle und mehr.

Wie kann ich Tickets für „Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party 2024“ bekommen?

Tageskarten für „Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party“ können über den offiziellen Ticketpartner von Life Is Beautiful, StubHub, erworben werden.

GA-Pässe für Freitag und Samstag sind für 129,00 $ erhältlich, während VIP-Pässe für 249,00 $ erhältlich sind. Sie können sie hier kaufen.

Zweitägige GA-Pässe (229,00 $) und VIP-Pässe (399,00 $) sind ebenfalls weiterhin zum Kauf erhältlich.

Was ist das Programm von „Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party“ für 2024?

Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party hat sein tägliches Lineup bekannt gegeben. Wie erwähnt wird es beim Festival keine Überschneidungen zwischen den Sets geben.

Das Tageslineup am Freitag, den 27. September, verspricht Justice, Jamie xx, James Blake, Neil Frances, LP Giobbi, John Talabot und Empress Of.

Das tägliche Lineup am Samstag, den 28. September, umfasst Peggy Gou, LCD Soundsystem, Jungle, Thundercat, Toro Y Moi, BADBADNOTGOOD und Fifi.

Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party 2024

Wenn Sie nach Las Vegas reisen, um an „Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party“ teilzunehmen, empfiehlt das Festival einen Aufenthalt im Plaza Hotel and Casino, das fünf Gehminuten vom Festivalgelände entfernt liegt.

