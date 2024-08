Im siebten Teil der Reihe durchstreifen wieder einmal Dinosaurier die Erde. Jurassic Park Serie, die offiziell den Titel trägt Jurassic World: Wiedergeburt. Da der Film am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen soll, hat Universal einen ersten Blick auf die Menschen gewährt, die sich ihren prähistorischen Mitbewohnern stellen müssen: Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey.

Der Film setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des Jahres 2022 ein. Jurassic World-Herrschaftdie die Besetzung des Originals wieder zusammenführte Jurassic Park Filme (Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill) mit den Stars der Jurassic Welt Trilogie (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Isabella Sermon). Wiedergeburt geht mit freundlicher Genehmigung von Original eine neue Richtung Jurassic Park Drehbuchautor David Koepp und der neue Regisseur Gareth Edwards.

Da Dinos wieder Teil des Ökosystems sind, leben die Tiere größtenteils isoliert rund um den Äquator. Als festgestellt wird, dass drei der größten noch lebenden Dinosaurier den Schlüssel zu einem Wundermittel enthalten könnten, wird die Geheimagentin Zora Bennett (Johansson) losgeschickt, um ein Team – darunter Duncan Kincaid (Ali), Baileys Paläontologe Dr. Henry Loomis und Rupert Friends Pharmavertreter Martin Krebs – zu leiten, um das genetische Material der Tiere zu sichern. Die Dinge werden kompliziert, als das Team auf eine Zivilistenfamilie (Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda) trifft, deren gekentertes Boot sie auf einer Insel stranden lässt, wo sie zufällig ein finsteres Geheimnis aufdecken, das jahrzehntelang verborgen blieb.

Schauen Sie sich den ersten Blick auf Johannson, Bailey und Ali an in Jurassic World – Wiedergeburt unten, sowie ein Video zur Titelveröffentlichung. Schauen Sie sich auch unser Ranking aller Jurassic Park Film bis heute; wir müssen bis nächsten Juli warten, um zu sehen, wo Wiedergeburt passt in das Erbe.