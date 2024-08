Track by Track ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute analysiert das New Yorker Trio Why Bonnie ihr grandioses zweites Album, Wunsch auf den Knochen.

Das New Yorker Indie-Rock-Trio Why Bonnie um Sänger und Songwriter Blair Howerton weiß, dass das Leben sich wie ein verlorenes Spiel anfühlen kann, und die Hoffnung, dass die Dinge besser werden, ist ein Akt furchtlosen Mutes. Das ist ein großes Thema ihres neuen Albums Wünsche auf den Knochendas subtile, winzige Gefühle zu existentiellen Fragen ausweitet.

Für Howerton ist die Reise von Wünsche auf den Knochen liegt in der Suche nach einem authentischen Leben. Sie konzentriert sich in ihrem Schreiben auf Themen wie Transformation und Wachstum – in Beziehungen und allein – und erkennt gleichzeitig die Machtlosigkeit und den Mangel an Kontrolle an, die das Leben heute mit sich bringt. Trotz der drohenden Dunkelheit des Spätkapitalismus im gesamten Album fühlt Howerton Wünsche auf den Knochen ist so hoffnungsvoll, wie sein Name vermuten lässt.

„Hoffnung ist für mich Stärke“, sagt Howerton in einem Statement. „Diese Songs wurden aus der Hoffnung auf eine bessere Zukunft geschrieben. Ich bin nicht naiv, die Welt ist im Arsch, aber ich denke, man kann das radikal akzeptieren und trotzdem daran glauben, dass man Dinge ändern kann.“

In 11 Songs gehen Howerton und ihre Bandkollegen Chance Williams und Josh Malett einige dieser radikalen Risiken ein, und die daraus resultierende Platte enthält einige ihrer bisher schärfsten Songtexte. „Dieses Album handelt davon, sich jeden Tag für Hoffnung, Schönheit und Liebe zu entscheiden, denn nichts ist es wert, wenn man nicht an diese Dinge glaubt“, sagt Howerton. Einfach ausgedrückt: Selbst wenn das Glas zerstört ist, kann man immer noch Wege finden, es als halb voll zu sehen.

um die Track-für-Track-Aufschlüsselung von Why Bonnie zu erfahren.