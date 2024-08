Ridley Scotts Epos von 2023 Napoleon ist gerade größer geworden. Napoleon – Der Director’s Cut ist jetzt mit 48 weiteren Minuten Filmmaterial auf Apple TV+ zum Streamen verfügbar, sodass die endgültige Laufzeit wilde 270 Minuten beträgt.

Napoleon kam im November 2023 in die Kinos, aber der von Joaquin Phoenix inszenierte Film erhielt gemischte Kritiken, und das enorme Budget des Projekts brachte an den Kinokassen keinen Gewinn. Der Film, in dem es um den Militäroffizier und seine Frau Josephine (Vanessa Kirby) geht, schnitt während der Preisverleihungssaison etwas besser ab und erhielt drei Oscar-Nominierungen in den Kategorien Produktion.

In einem Interview im letzten Jahr machte der gefeierte Regisseur einen Vorgeschmack auf seine Vision eines „fantastischen“ Schnitts, der „mehr von Josephines Leben zeigt, bevor sie Napoleon begegnet“. Alle viereinhalb Stunden sind jetzt auf Apple TV+ verfügbar.

Phoenix, der die Titelrolle übernahm, bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung von Joker: Folie à Deux. Sein Napoleon Co-Star Vanessa Kirby erschien kürzlich auf der San Diego Comic-Con, um einige erste Einblicke in die kommende Fantastischen Vier Film, in dem sie Sue Storm spielen wird.

Scott enthüllte kürzlich den Trailer für Gladiator IIsoll 24 Jahre nach dem Oscar-prämierten Original am 22. November 2024 erscheinen. In der Fortsetzung spielen Paul Mescal und Pedro Pascal die Hauptrollen.

Lesen Sie noch einmal Clint Worthingtons Rezension von Napoleon.