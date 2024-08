Vor fast vier Jahren wurde berichtet, dass Creed-Sänger Scott Stapp in einem Ronald Reagan-Biopic als Frank Sinatra besetzt wurde. Jetzt, mit dem Film Reagan Der Film kommt am Freitag (30. August) in die Kinos und wir können Stapp zum ersten Mal als Sinatra sehen.

Ein von Rawhide Films veröffentlichtes Bild (via Plakatwand) zeigt Stapp in der Rolle des Sinatra in einer Szene, in der der legendäre Crooner im alten Nachtclub Cocoanut Grove in Los Angeles auftritt. Auf dem Foto (siehe unten) trägt der Creed-Frontmann einen weißen Frack und eine schwarze Hose und Fliege, während er hinter einem altmodischen Mikrofon singt.

Holen Sie sich hier Creed-Tickets

In einer früheren Stellungnahme sagte Stapp: „Sinatra im Performance-Modus war eine Übung in Zurückhaltung. Er hatte dieses stählerne, stilvolle Gehabe und seine bloße Präsenz beherrschte den Saal. Ich war aufgeregt, Teil der Besetzung zu sein, und überwältigt von der Liebe zum Detail, dem Stil und der gesamten Produktion am Set.“

Interessanterweise hat Stapps Creed-Bandkollege Mark Tremonti Sinatra im wirklichen Leben gefeiert und das Album veröffentlicht Mark Tremonti singt Frank Sinatra im Jahr 2022 und geben Shows mit Mitgliedern von Sinatras Begleitband.

Reagan In der Hauptrolle ist Dennis Quaid zu sehen, der titelgebende Schauspieler, der zum Präsidenten wurde, mit Penelope Ann Miller als seiner Frau Nancy Reagan und Mena Suvari als seiner ersten Frau Jane Wyman.

Creed befinden sich derweil mitten in einer großen Reunion-Tour durch Nordamerika. Die aktuelle Sommertournee dauert bis Ende September, die Herbsttournee startet Anfang November. Tickets sind hier erhältlich.

Sehen Sie Scott Stapp als Frank Sinatra in Reagan im Bild unten, gefolgt vom Trailer des Films.