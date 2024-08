Die Bemühungen von Süd Park Die Macher Trey Parker und Matt Stone kaufen und restaurieren das berühmte Restaurant Casa Bonita in Colorado. Das ist das Thema einer neuen Dokumentation, die nächsten Monat in die Kinos kommt. Sehen Sie sich den Trailer an. Schönes Haus, meine Liebe! unten.

In dem Clip wird Casa Bonita als „das mexikanische Restaurant Disneyland“ beschrieben, bevor Parker von seiner Kindheitsbesessenheit erzählt, es eines Tages zu besitzen. Der Trailer bietet dann einen Einblick, warum sie Millionen in das Restaurant stecken mussten. Vergleiche mit Küchenalbträume gemacht werden.

„Jeder versierte Geschäftsmann würde sagen, ich solle jetzt aussteigen, aber darum geht es nicht“, gibt Parker zu. „Ich fange lieber an, ein paar neue Fernsehsendungen zu machen.“

Parker und Stone, die Casa Bonita in einer Folge von 2003 zeigten Süd Parkhatte sich vorgenommen, das Restaurant im Jahr 2021 zu kaufen, nachdem es Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 angemeldet hatte.

Regisseur des Dokumentarfilms war Arthur Bradford, der zuvor in einer Stellungnahme sagte: „Ich glaube, die Leute werden überrascht sein, wie viel Hingabe Matt und Trey in diesen Ort gesteckt haben. Trey war von einer Wonka-ähnlichen Leidenschaft getrieben, das Casa Bonita seiner Jugend zurückzubringen.“

Schönes Haus, meine Liebe! kommt am 6. September in die Kinos in Denver. Am 13. September wird der Film dann in ausgewählten Städten wie New York und Los Angeles gezeigt, gefolgt von seinem Streaming-Debüt auf Paramount+ im Herbst.