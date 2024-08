Während die Fans von Oasis ganz aus dem Häuschen sind, weil die Band im Jahr 2025 eine Reunion-Tour durch Großbritannien und Irland plant, haben Liam und Noel aufkeimende Gerüchte über mögliche Festivaltermine dementiert.

„Trotz Medienspekulationen werden Oasis nächstes Jahr weder beim Glastonbury 2025 noch bei einem anderen Festival spielen“, teilte Oasis über die sozialen Medien mit und betonte dabei sogar nachdrücklich das Wort „nicht“. „Die einzige Möglichkeit, die Band auftreten zu sehen, wird ihre Oasis Live ’25 World Tour sein.“

Oasis traten 1995 und 2004 beim Glastonbury Festival auf, und die aktuelle Reihe bestätigter Tourdaten beginnt nur wenige Tage nach dem Glastonbury 2025, was die Fans fragen lässt, ob sie in Zukunft als Headliner auftreten könnten. Derzeit ist geplant, dass die „Live ’25 World Tour“ im Juli 2025 in Cardiff, Großbritannien, startet. Dies sind die ersten gemeinsamen Live-Shows der Gallagher-Brüder seit 16 Jahren. Hier erfahren Sie, wie Sie sich vor dem Vorverkauf am Freitag Tickets sichern können.

Während wir darauf warten, dass die Band ihre Tourdaten außerhalb Europas bestätigt, werfen wir einen Blick auf unsere Auswahl der 10 besten Songs der Band und widmen uns den besten Songs, die Oasis unserer Meinung nach bei „Live ’25“ wieder ans Licht bringen sollte.