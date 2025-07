Julian McMahon, der Schauspieler, der am besten für seine führenden Rollen bekannt ist Nip/Tuck und bezaubert, ist im Alter von 56 Jahren nach einem Kampf gegen Krebs gestorben. Der australische Eingeborene spielte auch Dr. Doom im Jahr 2005 Fantastische vier und seine Fortsetzung von 2007,, Fantastic Four: Aufstieg des Silver Surfer.

„Mit einem offenen Herzen möchte ich die Welt teilen, die mein geliebter Ehemann Julian McMahon diese Woche nach einer tapferen Bemühungen, Krebs zu überwinden, friedlich gestorben ist“, sagte McMahons Frau Kelly McMahon am Freitag in einer Erklärung. „Julian liebte das Leben. Er liebte seine Familie. Er liebte seine Freunde. Er liebte seine Arbeit und er liebte seine Fans. Sein tiefster Wunsch war es, Freude in so viele Leben wie möglich zu bringen. Wir bitten um Unterstützung in dieser Zeit, um unsere Familie zu erlauben, in Privatsphäre zu trauern, und wir wünschen all diejenigen, denen Julian Julian mitgebracht hat, um Freude im Leben zu finden. Wir sind dankbar für die Erinnerungen.“ „