In einer Zeit, in der es sich wie Remakes, Neustarts und Revivals zu den drei Säulen der Hollywood -Filmentwicklung geworden ist, ist es erfrischend zu wissen, dass ein Film -Franchise zumindest viele Jahre lang unberührt bleiben wird. Zurück in die ZukunftDas 40-jährige Jubiläum ist ohne Frage eines der beliebtesten Trilogien des Kinos, und sein Vermächtnis ist seit dem Ende einer Zwei-Jahreszeiten-Animationsserie im Jahr 1992 weitgehend unberührt geblieben.

Und es ist alles wegen eines sehr gut geschriebenen Vertrags. Als der Autor/Regisseur Robert Zemeckis und der Drehbuchautor Bob Gale ihren ursprünglichen Vertrag von 1984 mit Universal/Amblin Entertainment unterzeichneten, gab es ihnen die Rechte an der Franchise und damit die Zustimmung zu einem beliebigen Potenzial Bttf Filme für den Rest ihres Lebens. Wegen ihnen bleiben Marty McFly und Doc Brown in der Vergangenheit gesperrt, und erinnerte sich immer für Michael J. Fox und Christopher Lloyds Aufführungen.

Es ist eine Tatsache, die die Manager bei Universal wahrscheinlich sehr ärgert, dass Zemeckis und Gale kein Interesse daran haben, das Franchise fortzusetzen: 2015, sagte Zemeckis, erzählte Zemeckis Der Telegraph das ein Remake von Zurück in die Zukunft würde nur über ihre buchstäblichen Leichen passieren. „Das kann nicht passieren, bis Bob und ich tot sind. Und dann bin ich sicher, dass sie es tun werden, es sei denn Citizen Kane. Wen werden wir gegen Kane spielen? ‚ Was für eine Torheit, welcher Wahnsinn ist das? Warum sollte jemand das tun? „

Verwandte Video

Die Antwort auf diese Frage ist natürlich Geld. Der gleiche Sommer, den Zemeckis dieses Interview gab, Jurassic World hatte gerade ein weiteres Steven Spielberg-produziertes Franchise in Höhe von 1.669.927.641 US-Dollar weltweit wiederbelebt. Und selbst wenn Zemeckis und Gale immer noch Atem ziehen, führen die Gespräche über die Zukunft von Bttf – Tom Holland teilte BBC Radio 1 im Februar 2020 mit, er habe von Diskussionen über ein Remake gehört (um klar zu sein, er habe kein Interesse daran geäußert, als Fan des Originalfilms zu passieren).

Zurück in die Zukunft Wurde nicht alle Empörungen eines modernen Franchise-Unternehmens verschont: Der Film wurde schließlich als Broadway-Musical angepasst, das jetzt mit Zustimmung von Gale durch die Welt tourte (er schrieb das Buch für die Produktion). Die Bewertungen waren zwar gemischt, obwohl beide Vielfalt Und Unterhaltung wöchentlich stellte fest, dass der Bühnendelorean „großartig“ war.

Vielleicht macht es Spaß, sich einen modernen Tag vorzustellen Zurück in die Zukunft Remake, in dem ein Marty McFly 2020 auf 1995 zurückgesaugt wird. Obwohl nur der Gedanke an die Bill Clinton -Witze inspiriert, und auch, wie Zemeckis sagte, es braucht kein Remake Weil es für sich genommen immer noch ein guter Film ist. Die Effekte halten immer noch, die Auftritte singen immer noch, und vielleicht bekommen die Kinder heute die Reagan -Witze nicht ganz, aber das ist keine große Sache. Die Art und Weise, wie es 1985/1955 absichtlich festgelegt wird, verleiht ihm jetzt ein zeitloses Gefühl – ja, es war damals nicht beabsichtigt, ein Periodenstück zu sein, aber jetzt spielt es als eine Art, die sich als sehr effektiv erweist.

https://www.youtube.com/watch?v=qvsggTivcgs

Zusamenfassend, Zurück in die Zukunft schreit kaum nach einem Remake – oder einer Fortsetzung. Zurück in den zukünftigen Teil III gibt Doc Brown ein ziemlich schönes Ende: In der Tat: verheiratet mit der schönen und klugen Clara (Mary Steenburgen), zwei Söhnen und einem fliegenden zeitreisenden Zugmotor für weitere Abenteuer. (Diese weiteren Abenteuer waren in der Tat die Grundlage für die Animationsserie.) Martys Zukunft bleibt ungeschrieben, aber es gibt auch eine Schönheit, besonders nachdem sie eine Version davon gesehen haben Teil II. Es ist nicht erforderlich, dass der Betrachter jedes Detail darüber weiß, was für ihn auf Lager ist. Die ursprüngliche Trilogie bleibt ohne sie wunderbar.

Der vielleicht größte Wert, den spätere Ergänzungen zu einem Franchise -Angebot daran erinnern, was so effektiv an den Originalfilmen gearbeitet hat. Wie viele Leute haben als Beispiel wieder angesehen Raiders der verlorenen Arche bevor Sie das Theater treffen, um sie zu sehen Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals? Oder vielleicht, wenn sie aus dem Theater nach Hause kamen, haben sie Disney+ oder ihren Blu-ray-Spieler angezündet, um die ursprüngliche Magie des Klassikers 1981 zu überdenken. Ein aktives Franchise ist in der öffentlichen Fantasie viel lebendiger als ein ruhender, ist die nervige Wahrheit, unsere gebrochene Aufmerksamkeitsspannweite, die zu glänzend und Neues angezogen werden.

Doch nur weil es mehr von etwas gibt, macht es es nicht besser. Wenn man sich an die letzten Jahrzehnt nach Jahren der Legacy -Fortsetzungen zurückdenin, ist es schwierig, viele zu nennen, die das Franchise durch seine Existenz sogar vage verbessert haben. Die Matrix -Auferstehungen erfreut diesen besonderen Schriftsteller (vor allem, weil dieser bestimmte Schriftsteller ein echtes Rindfleisch mit dem Ende von hatte Revolutionen), war aber alles andere als kritischer oder kommerzieller Erfolg. Mad Max: Fury Road Könnte das am meisten gefeierte Beispiel sein, und alles, was es brauchte, war jahrelanger Produktion und ein paar Menschen, die in der Wüste fast ihren Verstand verloren haben.

Wie für ein anderes Beispiel die Glaube Filme machen eine bemerkenswerte Arbeit, um die fortzusetzen Felsig Geist, aber an diesem Punkt fühlen sich wie ihr eigenes Franchise. Das ist vielleicht das Geheimnis, um sicherzustellen, dass Sie immer noch eine neue Geschichte in einem vorab festgelegten Universum erzählen und etwas Originelles schaffen, das sich von der Nostalgie abhebt. Es ist jedoch ein Ansatz, der die Idee widerspricht, das Franchise fortzusetzen, nur um den ursprünglichen Fans mehr von „was sie wollen“ zu geben.

Zurück in die ZukunftDer größte Wert in dieser gegenwärtigen Zeit ist ein Beispiel für ein Franchise, das einige Jahrzehnte später bis heute ohne unangenehme Opfergaben beliebt ist. Beweis, dass so etwas ist möglichDas wird ein großartiger Film auf seinem Level nie vergessen.

Auf diese Weise funktionierten die Dinge im Kino öfter: Eine Geschichte würde erzählt, und dann würde es… enden. Und es gab Macht im Ende, eine Botschaft, die das Publikum mit nach Hause nehmen und sich mit nach Hause nehmen konnte-eine Botschaft, die durch das Wissen einer weiteren Fortsetzung, die bald kam, oder einer Peacock-exklusiven Serie über die Ursprünge von Biff nicht verbessert wurde. Eines Tages wird Zemeckis und Gales Halt gegen das Franchise enden, und Universal wird an die Arbeit gehen, um das zu setzen Zurück in die Zukunft IP zu verwenden. Aber das ist das Problem der Zukunft. Zum einen bin ich nicht in Eile, dorthin zu gelangen.

Strom Zurück in die Zukunft Jetzt auf Hulu oder VOD über Apple TV und Amazon.