Schauspieler Michael Madsen, bekannt für seine Rollen in Töte Bill Und Reservoirhundeist mit 67 Jahren gestorben.

Laut NBC 4 Los Angeles wurde er am Donnerstagmorgen für tot erklärt, nachdem er in seinem Haus in Malibu nicht mehr reagiert worden war. In einer E -Mail bestätigte Madsens Manager Ron Smith, dass er an Herzstillstand starb.

„In den letzten zwei Jahren hat Michael Madsen unglaubliche Arbeiten mit unabhängiger Film einschließlich bevorstehender Spielfilme geleistet AuferstehungsstraßeAnwesend ZugeständnisseUnd Kochbuch für südliche Hausfrauenund freute sich sehr auf dieses nächste Kapitel in seinem Leben “, heißt es in einer Erklärung der Manager Susan Ferris, Ron Smith und Publizist Liz Rodriguez.

„Michael bereitete sich auch darauf vor, ein neues Buch namens mit dem Titel zu veröffentlichen Tränen für meinen Vater: Verbindungsgedanken und Gedichtederzeit bearbeitet. Michael Madsen war einer der kultigsten Schauspieler von Hollywood, die von vielen vermisst werden. “

Geboren am 25. September 1957 in Chicago, Illinois, arbeitete Madsen zum ersten Mal als Mechaniker und später als Sanitäter, bis er an einer Produktion von anwesend war Von Mäusen und Männern 1980, inszeniert von der Steppenwolf Theatre Company. Nach dem Stück suchte Madsen seinen Stern, einen jungen John Malkovich, der vorschlug, Schauspielkurse zu besuchen.

Ein paar Monate später wurde er in einer weiteren Steppenwolf -Produktion von besetzt Von Mäusen und Männernmit einer Ranch -Hand namens Carlson, die einen blinden Hund tötet. Dies gab den Ton für viele der Rollen in seiner zukünftigen Karriere an, zu denen auch der sadistische Vega/MR von VIGA gehörte. Blonde in Reservoirhunde und Budd in Kill Bill Vol. 1 und Vol. 2.

Madsen trat häufig in Quentin Tarantinos Filmen auf. Zusätzlich zu Reservoirhunde und die Töte Bill Filme, er spielte „Grouch“ Douglass/Joe Gage in Die hasserfüllten acht und Sheriff Hackett in Es war einmal in Hollywood.

Andere bemerkenswerte Rollen sind Sonny Black in Donnie BrascoJimmy Lennox in Thelma & LouiseDetective Bob in Sünde StadtBartholomew „Bump“ Bailey in Das Natürlicheund Preston „Press“ Lennox in den ersten beiden Spezies Filme. Er hat auch Charaktere in Videospielen wie geäußert, z. Grand Theft Auto III IIIAnwesend NarcUnd Die Entehrt Serie.