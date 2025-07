Rob McElhenney hat sich mit dem Rückschlag befasst, seinen Namen legal an Rob Mac zu ändern, nachdem er kritisiert wurde, weil er sich langsam in den Miteigentümer von Wrexham AFC, Ryan Reynolds, auf die bestmögliche Art von Ryan Reynolds verwandelt hatte.

„Ja, ich verkürze meinen Namen an Rob Mac. Meistens einen Künstlernamen, aber ich schweife ab“, der “ In Philadelphia ist es immer sonnig Schöpfer und Schauspieler erklärten in a Einminütiges Video Gepostet in soziale Medien. „Ist es irgendwie douchey? Sicher. Aber die Zeit, die ich verschwendet habe, um die Leute dazu zu bringen, entweder zu buchstabieren oder zu sagen, mein Name ist buchstäblich Tage meines Lebens. Vertrauen Sie mir, ich habe es hinzugefügt.“

McElhenney stellte auch klar, dass er zwar seine Familie und das gemeinsame Erbe seines früheren Namens liebt, die Idee, dass es zutiefst tief verwurzelt ist, einfach nicht wahr ist: „Nicht nur viele Generationen haben seine Rechtschreibung verändert, sondern der aktuelle, der meinen Vorfahren nur von einem Regierungsbeamten entschieden hat, dass dies jetzt die Rechtschreibweise war.“

„Die Zeiten haben sich geändert und die meisten Leute nennen mich sowieso Rob Mac“, schloss er. „Meine Familie kennt mich und liebt mich, unabhängig davon, wie viele Silben ich habe, und das ist das einzige, was mir wirklich wichtig ist. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, und das ist eine dumme, Ihre Zeit weiter zu verschwenden.“

Nachrichten von McElhenney, die am vergangenen Donnerstag offiziell die Namensänderung eingereicht hat Vielfaltwo er zunächst erklärte, dass die Entscheidung in erster Linie die Ausweitung seiner Fußballinvestitionen in Südamerika erleichterte.

„Da unser Geschäft und unser Geschichtenerzählen in andere Regionen der Welt und andere Sprachen expandieren, in denen mein Name noch schwerer zu sprechen ist, gehe ich nur an Rob Mac“, erklärte er.

Natürlich hat der neue Name auch eine Verbindung zu McElhenney’s Immer sonnig Der Charakter, Ronald „Mac“ McDonald, den er seit 2005 spielt. Staffel 17 der Show -Premiere am 9. Juli um 21:00 Uhr ET/PT auf FX und wird am nächsten Tag auf Hulu verfügbar sein.