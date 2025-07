Sir Ian McKellen trat über das Wochenende in Glastonbury 2025 auf der Bühne auf der Bühne auf, um seinen Beitrag zur Spoken-Wort-Beitrag zur Single „Invisible Light“ der Band 2010 zu leisten.

Der Überraschungsauftritt fand am Samstag, den 28. Juni, während der Set der Scherenschwestern auf der Woodsies-Stufe statt. Der 86-jährige Schauspieler tauchte plötzlich mehr als auf halbem Weg durch den Song auf, um seinen Gastvers auszuführen.

Holen Sie sich hier Scherenschwestern -Tickets

„Babylon“, brüllte McKellen, der in einem schäbigen weißen und grünen Anzug gekleidet war. „Wo Ziegel aus Mortared Diamonds Turm/ Seeleuten löst und Prahlerei, die im Mondstrahl faulenzen/ dessen Laserblatt in dieses funkelnde Theater eindringt.“

Verwandte Video

Nach dem Lancashire PostMcKellen kehrte später auf die Bühne für „Music is the Opfer“ zurück, den Abschluss der Scissor Sisters ‚Set – war aber nur da, um auszuziehen.

McKellen sah sprach aus, nachdem er in einer Theaterproduktion im Juni 2024 in London von der Bühne gefallen war. Es war ein emotionaler Moment als Video hinter der Bühne aufgenommen zeigte ihn, um Tränen zurückzuhalten, während die Menge seinen Namen sang.

Scherenschwestern sind derzeit auf ihrer „Tits Out Tour“ mit Kesha und markieren ihre ersten Shows in den USA und Kanada seit 13 Jahren. Sehen Sie sich den Zeitplan unten an und erhalten Sie hier Tickets.

Die Gruppe veröffentlichen auch eine limitierte Ausgabe des 20 -jährigen Jubiläums ihres Debütalbums. Scherenschwesternam 18. Juli. Vorbestellungen sind noch nicht abgeschlossen.

https://www.youtube.com/watch?v=ingrxtzhmlk

Sir Ian McKellen Chant in Glastonbury 😭💜 pic.twitter.com/8qbqmnsrsj – Principe 🫅🏾 (@Pri_Letterman) 29. Juni 2025

Scherenschwestern 2025 Tourdaten:

07/01 – West Valley City, UT @ Utah First Credit Union Amphitheater ^

07/03 – Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre ^

07/05 – Inglewood, CA @ Kia Forum ^

07/06 – Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Amphitheater ^

07/08 – Dallas, Tx @ dos Equis Pavilion * ^

07/10 – The Woodlands, TX @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion ^

07/12 – Tinley Park, IL @ Credit Union 1 Amphitheater ^

07/13 – St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheater ^

07/15 – Nashville, TN @ Riverfront Park – Ascend Amphitheatre ^

07/16 – Cincinnati, Oh @ Riverbend Music Center ^

07/18 – Noblesville, in @ Ruoff Music Center ^

07/19 – Clarkston, Mi @ Pine Knob Music Theatre #

07/21 – Toronto, auf @ budweiser Bühne #

07/23 – New York, NY @ Madison Square Garden

07/24 – Mansfield, MA @ Xfinity Center #

07/26 – BURGettTown, PA @ The Pavilion am Star Lake #

07/28 – Cuyahoga Falls, Oh @ Blossom Music Center #

07/29 – Philadelphia, PA @ TD Pavilion am Mann #

07/31 – Buffalo, NY @ Darien Lake Amphitheatre #

08/02 – Virginia Beach, VA @ Veterans United Home Loans Amphitheater #

08/03 – Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park am Walnut Creek #

08/05 – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion #

08/07 – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre #

08/09 – West Palm Beach, FL @ Ithink Financial Amphitheatre #

08/10 – Tampa, FL @ Midflorida Credit Union Amphitheatre #

08/14 – Norfolk, UK @ Heritage Live Festival

08/15 – Sedgefield, UK @ Hardwick Festival

^ = w/ kesha und Slayyyter

# = w/ kesha und Rosegrau