Nach der verzögerten Staffel 27 von Paramount von South Park Um zwei Wochen haben sich die Macher Trey Parker und Matt Stone gegen soziale Medien unmutronischerweise gegen den längeren Fusion des Unternehmens mit dem Fallschirm versorgen, um Unsicherheiten über neue Episoden zu verursachen.

Paramount drückte die 27. Staffel vom 9. bis 23. Juli in einer Pressemitteilung zurück und veranlasste eine Antwort von der South Park Team 30 Minuten später selten. „Diese Fusion ist eine Scheiße und sie fickt auf Süden Park„, Schrieben die Schöpfer.“ Wir sind im Studio und arbeiten an neuen Folgen und hoffen, dass die Fans sie irgendwie sehen. „

Die 27. Staffel wird Diddy, Ketamine, Kanada und vieles mehr aufspießen. Schauen Sie sich die Aussage von Parker und Stone unten an.

Paramount Pictures begann seine Fusion mit Skydance Media am 7. Juli 2024, und der Deal muss vor dem 7. Juli 2025 abgeschlossen werden. Öffentlich war der Hauptdarsteller die FCC, während alle Parteien privat auf die Klage von Präsident Trump gegen Paramount hingewiesen haben 60 Minuten, Die Show hatte ein Interview mit Kamala Harris 2024 täuschend bearbeitet. Am 1. Juli und gegen die Bedenken seiner Journalisten zahlte Paramount Trump 16 Millionen US -Dollar, um die Klage zu begleichen, privat (wenn auch immer noch nicht öffentlich) den Weg für die Fusion.

South Park Die 26. Staffel fiel vor mehr als zwei Jahren zurück und bestand aus nur sechs Folgen, während drei spezielle Folgen von Paramount+ von Oktober 2023 bis März 2024 veröffentlicht wurden. In der letzten vollen Staffel müssen Sie 2019 wieder auf Staffel 23 zurückkehren. Weitere Informationen finden Sie in den Konsequenz Kreuzworträtsel „South Park -Schlagworte“.